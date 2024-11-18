МЮ определился с трансферной целью. Им станет ключевой игрок Галатасарая

«Манчестер Юнайтед» настроен приобрести игрока «Галатасарая» и сборной Турции Юнуса Акгюна.

В трансфере вингера заинтересован лично новоиспеченный тренер красных дьяволов Рубен Аморим. Португальский специалист видит в футболисте потенциального игрока основного состава.

Пока представители английского клуба только следят за игроком, до прямого диалога с «Галатасараем» дело не доходило.

В нынешнем сезоне Акгюн провел 16 матчей на клубном уровне. На его счету шесть забитых мячей и два ассиста.

Ранее Юнус попробовал свои силы в АПЛ. Футболист отыграл сезон в аренде в «Лестере», однако так и не убедил руководство приобрести его.