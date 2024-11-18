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Англия
18 ноября 2024, 17:50 | Обновлено 18 ноября 2024, 17:52
595
0

МЮ определился с трансферной целью. Им станет ключевой игрок Галатасарая

Юнус Акгюн заинтересовал нового тренера манкунианцев

18 ноября 2024, 17:50 | Обновлено 18 ноября 2024, 17:52
595
0
МЮ определился с трансферной целью. Им станет ключевой игрок Галатасарая
Getty Images/Global Images Ukraine. Юнус Акгюн

«Манчестер Юнайтед» настроен приобрести игрока «Галатасарая» и сборной Турции Юнуса Акгюна.

В трансфере вингера заинтересован лично новоиспеченный тренер красных дьяволов Рубен Аморим. Португальский специалист видит в футболисте потенциального игрока основного состава.

Пока представители английского клуба только следят за игроком, до прямого диалога с «Галатасараем» дело не доходило.

В нынешнем сезоне Акгюн провел 16 матчей на клубном уровне. На его счету шесть забитых мячей и два ассиста.

Ранее Юнус попробовал свои силы в АПЛ. Футболист отыграл сезон в аренде в «Лестере», однако так и не убедил руководство приобрести его.

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Юнус Акгюн Манчестер Юнайтед Галатасарай Рубен Аморим чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Турции по футболу трансферы АПЛ
Андрій Вітренко Источник: TeamTalk
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