Следом за Аморимом? Талант Спортинга может перебраться в МЮ

Представитель АПЛ «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения 17-летнего игрока «Спортинга» Жеовани Кенда. Манкунианцы уже контактировали с руководителями португальской команды.

Красные дьяволы готовы начать переговоры по трансферу игрока. Вероятно, футболист обойдется клубу примерно в 84 миллиона фунтов стерлингов.

В этом сезоне вингер дебютировал в составе основной команды «Спортинга». Кенда успел отыграть 18 матчей, в которых дважды поразил ворота соперника. Также на счету игрока два ассиста.

Недавно новоиспеченный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявлял, что не планирует забирать игроков из бывшей команды.