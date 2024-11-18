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Англия
18 ноября 2024, 12:32 | Обновлено 18 ноября 2024, 12:49
518
0

Следом за Аморимом? Талант Спортинга может перебраться в МЮ

Жеовани Кенда заинтересовал представителей английского клуба

18 ноября 2024, 12:32 | Обновлено 18 ноября 2024, 12:49
518
0
Следом за Аморимом? Талант Спортинга может перебраться в МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Жеовани Кенда

Представитель АПЛ «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения 17-летнего игрока «Спортинга» Жеовани Кенда. Манкунианцы уже контактировали с руководителями португальской команды.

Красные дьяволы готовы начать переговоры по трансферу игрока. Вероятно, футболист обойдется клубу примерно в 84 миллиона фунтов стерлингов.

В этом сезоне вингер дебютировал в составе основной команды «Спортинга». Кенда успел отыграть 18 матчей, в которых дважды поразил ворота соперника. Также на счету игрока два ассиста.

Недавно новоиспеченный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявлял, что не планирует забирать игроков из бывшей команды.

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Манчестер Юнайтед Спортинг Лиссабон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Португалии по футболу Рубен Аморим трансферы АПЛ
Андрій Вітренко Источник: Daily Mail
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