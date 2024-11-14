Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рубен АМОРИМ: «Зимой никого не заберу из Спортинга. Но летом...»
Англия
14 ноября 2024, 17:22 |
266
0

Рубен АМОРИМ: «Зимой никого не заберу из Спортинга. Но летом...»

Португальский специалист рассказал о будущих трансферах команды

14 ноября 2024, 17:22 |
266
0
Рубен АМОРИМ: «Зимой никого не заберу из Спортинга. Но летом...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал о будущих трансферах английской команды:

«Я пообещал журналистам, что зимой не подпишу ни одного футболиста из «Спортинга». Но я ничего не говорил про лето. Об этом я не могу рассуждать, посмотрим.

Нам нужно продержаться до лета. Игроки «Спортинга» – качественные футболисты высокого уровня, но сейчас я сосредоточен на своей команде. Я знаю феномен английского футбола, и знаю, как быстро здесь все может поменяться. Я видел, какой путь проделал Микель Артета. Сначала было все плохо, но сейчас ситуация изменилась. Я хочу увидеть, как пройдет моя первая игра», – рассказал Аморим.

Португальский наставник прибыл в Англию и встретился с футболистами «Манчестер Юнайтед».

По теме:
В Барселоне оценили слухи о Холанде: «Девятка не нужна, есть Левандовски»
Клуб АПЛ сделал предложение Челси по аренде Мудрика
Коринтианс планирует продлить аренду полузащитника Шахтера
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Португалии по футболу Манчестер Юнайтед Спортинг Лиссабон Рубен Аморим трансферы АПЛ трансферы
Микола Титюк Источник: Manchester Evening News
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Какой глупой я была». Магучих рассказала о желании родить ребенка
Олимпийские игры | 13 ноября 2024, 17:33 3
«Какой глупой я была». Магучих рассказала о желании родить ребенка
«Какой глупой я была». Магучих рассказала о желании родить ребенка

Ярослава пока не планирует становиться мамой

ФОТО. 10 минут спокойствия! Чем занимается экс-жена Пятова после развода
Футбол | 14 ноября 2024, 04:40 0
ФОТО. 10 минут спокойствия! Чем занимается экс-жена Пятова после развода
ФОТО. 10 минут спокойствия! Чем занимается экс-жена Пятова после развода

Экс-жена Андрея Пятова ищет спокойствия после того, как подала на развод

Mирон MАРКЕВИЧ: «Украине нужно брать пример с албанцев»
Футбол | 14.11.2024, 09:41
Mирон MАРКЕВИЧ: «Украине нужно брать пример с албанцев»
Mирон MАРКЕВИЧ: «Украине нужно брать пример с албанцев»
В Жироне шокированы поведением своих болельщиков
Футбол | 14.11.2024, 17:13
В Жироне шокированы поведением своих болельщиков
В Жироне шокированы поведением своих болельщиков
Чемпион мира: «Это никого не интересовало, даже тогда, когда там был Усик»
Бокс | 13.11.2024, 19:08
Чемпион мира: «Это никого не интересовало, даже тогда, когда там был Усик»
Чемпион мира: «Это никого не интересовало, даже тогда, когда там был Усик»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Уходи». Бывший футболист сборной Англии дал совет Миколенко
«Уходи». Бывший футболист сборной Англии дал совет Миколенко
13.11.2024, 18:41 4
Футбол
И такое бывает. Как проститутка лишила форварда шансов стать чемпионом мира
И такое бывает. Как проститутка лишила форварда шансов стать чемпионом мира
13.11.2024, 12:33 9
Футбол
«Это моя мечта». Кассано хочет, чтобы Рому возглавил бывший тренер Шахтера
«Это моя мечта». Кассано хочет, чтобы Рому возглавил бывший тренер Шахтера
12.11.2024, 21:42 5
Футбол
Ему 52 года. Бывший соперник Кличко возвращается в ринг
Ему 52 года. Бывший соперник Кличко возвращается в ринг
13.11.2024, 14:41 2
Бокс
ВИДЕО. Гол Малиновского претендует на звание лучшего в сезоне в Серии А
ВИДЕО. Гол Малиновского претендует на звание лучшего в сезоне в Серии А
12.11.2024, 21:11 1
Футбол
Джордж ФОРМАН: «Знаете, кто был самым зрелищным боксером в истории?»
Джордж ФОРМАН: «Знаете, кто был самым зрелищным боксером в истории?»
14.11.2024, 08:22 1
Бокс
«Он может запороть бой». Топ-боксер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он может запороть бой». Топ-боксер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
13.11.2024, 08:25
Бокс
Рома нашла нового наставника. Довбика может тренировать известный бомбардир
Рома нашла нового наставника. Довбика может тренировать известный бомбардир
12.11.2024, 16:45 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем