Рубен АМОРИМ: «Зимой никого не заберу из Спортинга. Но летом...»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал о будущих трансферах английской команды:

«Я пообещал журналистам, что зимой не подпишу ни одного футболиста из «Спортинга». Но я ничего не говорил про лето. Об этом я не могу рассуждать, посмотрим.

Нам нужно продержаться до лета. Игроки «Спортинга» – качественные футболисты высокого уровня, но сейчас я сосредоточен на своей команде. Я знаю феномен английского футбола, и знаю, как быстро здесь все может поменяться. Я видел, какой путь проделал Микель Артета. Сначала было все плохо, но сейчас ситуация изменилась. Я хочу увидеть, как пройдет моя первая игра», – рассказал Аморим.

Португальский наставник прибыл в Англию и встретился с футболистами «Манчестер Юнайтед».