ФОТО. Новый тренер Манчестер Юнайтеда встретился с игроками
Рубен Аморим готов приступить к работе
Новоиспеченный тренер клуба «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим впервые встретился с игроками команды.
Специалист прибыл в Англию только в понедельник, 11 ноября.
Напомним, что 1 ноября «Манчестер Юнайтед» объявил назначение Рубена тренером клуба. Стороны заключили договор до конца сезона-2026/27. Также в условиях контракта прописана опция продления сделки еще на год.
Дебютный матч Аморима на посту тренера дьяволов состоится 24 ноября в рамках АПЛ. «Манчестер Юнайтед» дома сыграет против «Ипсвича».
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