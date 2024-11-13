ФОТО. Новый тренер Манчестер Юнайтеда встретился с игроками

Новоиспеченный тренер клуба «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим впервые встретился с игроками команды.

Специалист прибыл в Англию только в понедельник, 11 ноября.

Напомним, что 1 ноября «Манчестер Юнайтед» объявил назначение Рубена тренером клуба. Стороны заключили договор до конца сезона-2026/27. Также в условиях контракта прописана опция продления сделки еще на год.

Дебютный матч Аморима на посту тренера дьяволов состоится 24 ноября в рамках АПЛ. «Манчестер Юнайтед» дома сыграет против «Ипсвича».