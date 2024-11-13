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  4. ФОТО. Новый тренер Манчестер Юнайтеда встретился с игроками
Англия
13 ноября 2024, 10:07 |
1224
0

ФОТО. Новый тренер Манчестер Юнайтеда встретился с игроками

Рубен Аморим готов приступить к работе

13 ноября 2024, 10:07 |
1224
0
ФОТО. Новый тренер Манчестер Юнайтеда встретился с игроками
Getty Images/Global Images Ukraine

Новоиспеченный тренер клуба «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим впервые встретился с игроками команды.

Специалист прибыл в Англию только в понедельник, 11 ноября.

Напомним, что 1 ноября «Манчестер Юнайтед» объявил назначение Рубена тренером клуба. Стороны заключили договор до конца сезона-2026/27. Также в условиях контракта прописана опция продления сделки еще на год.

Дебютный матч Аморима на посту тренера дьяволов состоится 24 ноября в рамках АПЛ. «Манчестер Юнайтед» дома сыграет против «Ипсвича».

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Манчестер Юнайтед Рубен Аморим чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига назначение тренера
Андрій Вітренко Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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