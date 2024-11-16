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Англия
16 ноября 2024, 19:19 | Обновлено 16 ноября 2024, 19:53
1522
1

Английский игрок покинет Манчестер Юнайтед. Его купили за 87 млн ​​евро

Рубен Аморим не рассчитывает на Гарри Магуайра

16 ноября 2024, 19:19 | Обновлено 16 ноября 2024, 19:53
1522
1
Английский игрок покинет Манчестер Юнайтед. Его купили за 87 млн ​​евро
Getty Images/Global Images ukraine. Гарри Магуайр

Английский центрбек «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр покинет «Красных дьяволов», сообщает TeamTalk.

По информации источника, новый главный тренер английского клуба Рубен Аморим не рассчитывает на центрбека. Магуайр перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Лестера» летом 2019 года за 87 миллионов евро.

Контракт центрбека с «Красными дьяволами» рассчитан до лета 2025 года. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 31-летнего защитника в 18 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Магуайр провел за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах 9 матчей, в которых забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» интересуется Гарри Кейном.

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Іван Распутін Источник: TeamTalk
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MIRRA
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