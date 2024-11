Английский игрок покинет Манчестер Юнайтед. Его купили за 87 млн ​​евро

Английский центрбек «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр покинет «Красных дьяволов», сообщает TeamTalk.

По информации источника, новый главный тренер английского клуба Рубен Аморим не рассчитывает на центрбека. Магуайр перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Лестера» летом 2019 года за 87 миллионов евро.

Контракт центрбека с «Красными дьяволами» рассчитан до лета 2025 года. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 31-летнего защитника в 18 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Магуайр провел за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах 9 матчей, в которых забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» интересуется Гарри Кейном.

