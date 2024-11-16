Английский игрок покинет Манчестер Юнайтед. Его купили за 87 млн евро
Рубен Аморим не рассчитывает на Гарри Магуайра
Английский центрбек «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр покинет «Красных дьяволов», сообщает TeamTalk.
По информации источника, новый главный тренер английского клуба Рубен Аморим не рассчитывает на центрбека. Магуайр перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Лестера» летом 2019 года за 87 миллионов евро.
Контракт центрбека с «Красными дьяволами» рассчитан до лета 2025 года. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 31-летнего защитника в 18 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Магуайр провел за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах 9 матчей, в которых забил 1 гол.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» интересуется Гарри Кейном.
Harry Maguire and Joshua Zirkzee will be cleared to leave Man Utd for the same club - if the price is right ⏬ https://t.co/7sVhhrYXd5— TEAMtalk (@TEAMtalk) November 16, 2024
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