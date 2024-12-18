Барселона (Ж) – Манчестер Сити (Ж) – 3:0. Первые в группе. Видео голов
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18 декабря в рамках 6-го тура Лиги чемпионов среди женщин состоялся матч между командами «Барселона» и «Манчестер Сити».
«Барселона» уверенно выиграла у соперниц со счётом 3:0 на стадионе «Олимпико» в Барселоне. «Манчестер Сити» сейчас занимает 2-е место в группе D с 15 очками, сравнявшись по очкам с «Барселоной», которая находится на 1-м месте, но из-за разницы мячей англичанки ниже.
Лига чемпионов среди женщин. 6-й тур. 18 декабря
«Барселона» – «Манчестер Сити» – 3:0
Голы: Пина 44, Бонмати 57, Путельяс, 69
Видеообзор матча:
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