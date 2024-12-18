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Лига чемпионов
18 декабря 2024, 22:27 | Обновлено 18 декабря 2024, 23:00
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0

Барселона (Ж) – Манчестер Сити (Ж) – 3:0. Первые в группе. Видео голов

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов среди женщин

18 декабря 2024, 22:27 | Обновлено 18 декабря 2024, 23:00
250
0
Барселона (Ж) – Манчестер Сити (Ж) – 3:0. Первые в группе. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

18 декабря в рамках 6-го тура Лиги чемпионов среди женщин состоялся матч между командами «Барселона» и «Манчестер Сити».

«Барселона» уверенно выиграла у соперниц со счётом 3:0 на стадионе «Олимпико» в Барселоне. «Манчестер Сити» сейчас занимает 2-е место в группе D с 15 очками, сравнявшись по очкам с «Барселоной», которая находится на 1-м месте, но из-за разницы мячей англичанки ниже.

Лига чемпионов среди женщин. 6-й тур. 18 декабря

«Барселона» – «Манчестер Сити» – 3:0

Голы: Пина 44, Бонмати 57, Путельяс, 69

Видеообзор матча:

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Барселона Манчестер Сити Лига чемпионов по футболу среди женщин видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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