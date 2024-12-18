Перегнал Карвахаля. Модрич стал самым титулованным игроком в истории Реала
У хорвата 28 трофеев с «Королевским клубом»
Вечером 18 декабря состоялся матч финала Межконтинентального кубка ФИФА между «Реалом» и «Пачукой».
Игра прошла на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле.
Матч закончился со счетом 3:0 в пользу «Королевского клуба». Для легендарного полузащитника «Реала» Луки Модрича победа в этом финале принесла 28-й трофей за все время, проведенное в «Королевском клубе». Хорват стал самым титулованным игроком в истории клуба.
На втором месте в списке самых титулованных игроков находится испанский фулбек Дани Карвахаль, который сейчас восстанавливается от травмы.
В финале Межконтинентального кубка ФИФА Модрич вышел на замену вместо Родриго на 70-й минуте. Хорват не отметился результативными действиями в игре.
Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти стал самым титулованным тренером в истории «Реала».
🚨 The most trophies by Real Madrid player. pic.twitter.com/sKMTc3OISs— Madrid Xtra (@MadridXtra) December 18, 2024
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