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Испания
18 декабря 2024, 22:20 | Обновлено 18 декабря 2024, 23:01
785
0

Перегнал Карвахаля. Модрич стал самым титулованным игроком в истории Реала

У хорвата 28 трофеев с «Королевским клубом»

18 декабря 2024, 22:20 | Обновлено 18 декабря 2024, 23:01
785
0
Перегнал Карвахаля. Модрич стал самым титулованным игроком в истории Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Вечером 18 декабря состоялся матч финала Межконтинентального кубка ФИФА между «Реалом» и «Пачукой».

Игра прошла на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле.

Матч закончился со счетом 3:0 в пользу «Королевского клуба». Для легендарного полузащитника «Реала» Луки Модрича победа в этом финале принесла 28-й трофей за все время, проведенное в «Королевском клубе». Хорват стал самым титулованным игроком в истории клуба.

На втором месте в списке самых титулованных игроков находится испанский фулбек Дани Карвахаль, который сейчас восстанавливается от травмы.

В финале Межконтинентального кубка ФИФА Модрич вышел на замену вместо Родриго на 70-й минуте. Хорват не отметился результативными действиями в игре.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти стал самым титулованным тренером в истории «Реала».

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Межконтинентальный кубок по футболу Реал Мадрид Пачука Лука Модрич Дани Карвахаль трофеи
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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