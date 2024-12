Перегнал Карвахаля. Модрич стал самым титулованным игроком в истории Реала

Вечером 18 декабря состоялся матч финала Межконтинентального кубка ФИФА между «Реалом» и «Пачукой».

Игра прошла на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле.

Матч закончился со счетом 3:0 в пользу «Королевского клуба». Для легендарного полузащитника «Реала» Луки Модрича победа в этом финале принесла 28-й трофей за все время, проведенное в «Королевском клубе». Хорват стал самым титулованным игроком в истории клуба.

На втором месте в списке самых титулованных игроков находится испанский фулбек Дани Карвахаль, который сейчас восстанавливается от травмы.

В финале Межконтинентального кубка ФИФА Модрич вышел на замену вместо Родриго на 70-й минуте. Хорват не отметился результативными действиями в игре.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти стал самым титулованным тренером в истории «Реала».

🚨 The most trophies by Real Madrid player. pic.twitter.com/sKMTc3OISs