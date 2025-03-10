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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «У этого футболиста большое будущее»
Испания
10 марта 2025, 21:42 |
858
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «У этого футболиста большое будущее»

Наставник «галактикос» расхвалил Винисиуса Жуниора

10 марта 2025, 21:42 |
858
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «У этого футболиста большое будущее»
Getty Images/Global Images Украина. Винисиус Жуниор и Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти расхвалил звездного бразильского вингера команды Винисиуса Жуниора.

«У Винисиуса впереди большое будущее, ведь он очень рано достиг высоких показателей, он совершенствовался сезон за сезоном. Он заслужил признания, потому что он хороший парень», – сказал Анчелотти.

Ранее сообщалось, что бразильцу Винисиусу Жуниору предложили сумасшедший контракт из Саудовской Аравии. Срок соглашения предусматривает 5 лет с зарплатой в 200 миллионов евро за сезон.

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Карло Анчелотти Винисиус Жуниор Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: ФК Реал Мадрид
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