Карло АНЧЕЛОТТИ: «У этого футболиста большое будущее»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти расхвалил звездного бразильского вингера команды Винисиуса Жуниора.

«У Винисиуса впереди большое будущее, ведь он очень рано достиг высоких показателей, он совершенствовался сезон за сезоном. Он заслужил признания, потому что он хороший парень», – сказал Анчелотти.

Ранее сообщалось, что бразильцу Винисиусу Жуниору предложили сумасшедший контракт из Саудовской Аравии. Срок соглашения предусматривает 5 лет с зарплатой в 200 миллионов евро за сезон.