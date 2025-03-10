Андрей ЛУНИН: «С ними будет сложно, мы это понимаем»

12 марта в Мадриде пройдет ответный матч Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Реалом». В первом матче «сливочные» победили 2:1.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин поделился ожиданиями от этого поединка.

«Поединок против «Атлетико»? Это Лига чемпионов, клубный турнир, мы все знаем, какая большая ответственность. Это мадридское дерби, с ними будет сложно, мы это понимаем, но подготовимся как можно лучше и отдадим все силы», – сказал Лунин.

Ранее наставник «бланкос» Карло Анчелотти оценил вероятность того, что Куртуа не сыграет в ЛЧ.