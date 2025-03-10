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  4. Проблема. Анчелотти оценил вероятность того, что Куртуа не сыграет в ЛЧ
Лига чемпионов
10 марта 2025, 12:34 |
673
0

Проблема. Анчелотти оценил вероятность того, что Куртуа не сыграет в ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» верит, что бельгиец восстановится к среде

10 марта 2025, 12:34 |
673
0
Проблема. Анчелотти оценил вероятность того, что Куртуа не сыграет в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о повреждении бельгийского вратаря королевского клуба Тибо Куртуа:

«У Куртуа есть небольшая проблема, но я думаю, что он успеет восстановиться до среды».

Напомним, из-за повреждения Тибо Куртуа в воскресенье пропустил матч 27-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (2:1). В рамке ворот его заменил украинский голкипер Андрей Лунин, который является вторым в иерархии вратарей «Реала».

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридскими «Атлетико» и «Реалом» запланирован на 12 марта в 22:00 по киевскому времени. Первую игру «сливочные» дома выиграли со счетом 2:1.

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Карло Анчелотти Тибо Куртуа Андрей Лунин Лига чемпионов травма Атлетико Мадрид Атлетико - Реал Мадрид Реал Мадрид
Дмитрий Вус Источник: ФК Реал Мадрид
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