Проблема. Анчелотти оценил вероятность того, что Куртуа не сыграет в ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о повреждении бельгийского вратаря королевского клуба Тибо Куртуа:

«У Куртуа есть небольшая проблема, но я думаю, что он успеет восстановиться до среды».

Напомним, из-за повреждения Тибо Куртуа в воскресенье пропустил матч 27-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (2:1). В рамке ворот его заменил украинский голкипер Андрей Лунин, который является вторым в иерархии вратарей «Реала».

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридскими «Атлетико» и «Реалом» запланирован на 12 марта в 22:00 по киевскому времени. Первую игру «сливочные» дома выиграли со счетом 2:1.