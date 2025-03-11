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  4. Сколько получил Цыганков? Известна оценка украинца за матч с Эспаньолом
Испания
11 марта 2025, 12:07 |
864
0

Сколько получил Цыганков? Известна оценка украинца за матч с Эспаньолом

«Жирона» сыграла вничью в матче 27-го тура испанской Ла Лиги

11 марта 2025, 12:07 |
864
0
Сколько получил Цыганков? Известна оценка украинца за матч с Эспаньолом
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

10 марта состоялся матч 27-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграли «Эспаньол» и «Жирона» – встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

В стартовом составе гостей на поле вышел Виктор Цыганков – он сыграл весь матч и заработал пенальти, который реализовал Стуани. Статистический портал Sofascore оценил игру украинского футболиста в 7,3 балла – это четвертый показатель в команде.

Больше, чем Цыганков получили полузащитник Иван Мартин (7,4) и защитник Ладислав Крейчи (7,4), а также Янхель Эррера (7,6), который был признан лучшим игроком матча.

В текущем сезоне украинский вингер провел 16 матчей в чемпионате, забил два гола и отдал четыре результативных передачи.

ФОТО. Оценки игроков в матче Эспаньол – Жирона

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Эспаньол Янхель Эррера Иван Мартин Ладислав Крейчи Виктор Цыганков SofaScore оценки
Николай Титюк Источник: SofaScore
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