Сколько получил Цыганков? Известна оценка украинца за матч с Эспаньолом

10 марта состоялся матч 27-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграли «Эспаньол» и «Жирона» – встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

В стартовом составе гостей на поле вышел Виктор Цыганков – он сыграл весь матч и заработал пенальти, который реализовал Стуани. Статистический портал Sofascore оценил игру украинского футболиста в 7,3 балла – это четвертый показатель в команде.

Больше, чем Цыганков получили полузащитник Иван Мартин (7,4) и защитник Ладислав Крейчи (7,4), а также Янхель Эррера (7,6), который был признан лучшим игроком матча.

В текущем сезоне украинский вингер провел 16 матчей в чемпионате, забил два гола и отдал четыре результативных передачи.

ФОТО. Оценки игроков в матче Эспаньол – Жирона