ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок ПСЖ и Баварии продолжит карьеру в MLS

Камерунский нападающий Эрик Шупо-Мотинг перешел в «Нью-Йорк Ред Буллз».

Контракт игрока с американским клубом рассчитан до 2026 года с возможностью продления еще на один год. Нападающий перешел в «Нью-Йорк Ред Буллз» в качестве свободного агента.

Предыдущим клубом камерунца была мюнхенская «Бавария», за которую он выступал с осени 2020 года по лето 2024 года. Также нападающий защищал цвета «ПСЖ», «Шальке», «Сток Сити», «Майнца», «Гамбурга» и «Нюрнберга».

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 35-летнего Шупо-Мотинга в 1,8 миллиона евро.

В сезоне 2023/24 нападающий провел за «Баварию» во всех турнирах 34 матча, в которых забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.

