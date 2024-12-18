ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок ПСЖ и Баварии продолжит карьеру в MLS
Эрик Шупо-Мотинг перешел в «Нью-Йорк Ред Буллз»
Камерунский нападающий Эрик Шупо-Мотинг перешел в «Нью-Йорк Ред Буллз».
Контракт игрока с американским клубом рассчитан до 2026 года с возможностью продления еще на один год. Нападающий перешел в «Нью-Йорк Ред Буллз» в качестве свободного агента.
Предыдущим клубом камерунца была мюнхенская «Бавария», за которую он выступал с осени 2020 года по лето 2024 года. Также нападающий защищал цвета «ПСЖ», «Шальке», «Сток Сити», «Майнца», «Гамбурга» и «Нюрнберга».
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 35-летнего Шупо-Мотинга в 1,8 миллиона евро.
В сезоне 2023/24 нападающий провел за «Баварию» во всех турнирах 34 матча, в которых забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.
Welcome to the Metro, Choupo 🗽— New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) December 18, 2024
We have acquired Cameroon International Eric Maxim Choupo-Moting.#RedRunsDeep 🔴 @OANDA pic.twitter.com/eFvG6OM0xq
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