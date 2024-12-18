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Major League Soccer
18 декабря 2024, 21:02 | Обновлено 18 декабря 2024, 22:23
927
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок ПСЖ и Баварии продолжит карьеру в MLS

Эрик Шупо-Мотинг перешел в «Нью-Йорк Ред Буллз»

18 декабря 2024, 21:02 | Обновлено 18 декабря 2024, 22:23
927
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок ПСЖ и Баварии продолжит карьеру в MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Шупо-Мотинг

Камерунский нападающий Эрик Шупо-Мотинг перешел в «Нью-Йорк Ред Буллз».

Контракт игрока с американским клубом рассчитан до 2026 года с возможностью продления еще на один год. Нападающий перешел в «Нью-Йорк Ред Буллз» в качестве свободного агента.

Предыдущим клубом камерунца была мюнхенская «Бавария», за которую он выступал с осени 2020 года по лето 2024 года. Также нападающий защищал цвета «ПСЖ», «Шальке», «Сток Сити», «Майнца», «Гамбурга» и «Нюрнберга».

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 35-летнего Шупо-Мотинга в 1,8 миллиона евро.

В сезоне 2023/24 нападающий провел за «Баварию» во всех турнирах 34 матча, в которых забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.

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Нью-Йорк Ред Буллз Эрик Шупо-Мотинг трансферы Бавария ПСЖ Шальке Майнц Нюрнберг Гамбург Сток Сити Major League Soccer (MLS) свободный агент
Іван Распутін Источник
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