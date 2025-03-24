Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он сейчас на любой позиции никакой. Ничего не может»

23 марта состоялся ответный матч плей-офф Лиги наций, в котором сыграли сборные Бельгии и Украины. Подопечные Руди Гарсии разгромили соперника со счетом 3:0 и остались в Лиге А (общий счет 4:3).

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко раскритиковал игру «сине-желтых» в обороне, а также оценил выступление Георгия Судакова на фланге:

– Что скажете о пропущенных голах?

– Да что тут говорить! У нас девять игроков в штрафной стояли, как в театре, смотрели, как бельгийцы забивают. Толпой оборонялись, и никто ни за что не отвечал.

– Судаков снова играл на позиции левого полузащитника, хотя в первом матче было видно, что он там себя неуверенно чувствует.

– Да он сейчас на любой позиции никакой. Ребров наверняка хочет показать, что у него все игроки – универсалы. Выводы не делают от слова совсем! Ну видно же, что человек нихрена не может, – поделился мнением Леоненко.