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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он сейчас на любой позиции никакой. Ничего не может»
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24 марта 2025, 11:27 |
2278
4

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он сейчас на любой позиции никакой. Ничего не может»

Экс-игрок сборной Украины оценил выступление Георгия Судакова в Лиге наций

24 марта 2025, 11:27 |
2278
4
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он сейчас на любой позиции никакой. Ничего не может»

23 марта состоялся ответный матч плей-офф Лиги наций, в котором сыграли сборные Бельгии и Украины. Подопечные Руди Гарсии разгромили соперника со счетом 3:0 и остались в Лиге А (общий счет 4:3).

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко раскритиковал игру «сине-желтых» в обороне, а также оценил выступление Георгия Судакова на фланге:

– Что скажете о пропущенных голах?

– Да что тут говорить! У нас девять игроков в штрафной стояли, как в театре, смотрели, как бельгийцы забивают. Толпой оборонялись, и никто ни за что не отвечал.

– Судаков снова играл на позиции левого полузащитника, хотя в первом матче было видно, что он там себя неуверенно чувствует.

– Да он сейчас на любой позиции никакой. Ребров наверняка хочет показать, что у него все игроки – универсалы. Выводы не делают от слова совсем! Ну видно же, что человек нихрена не может, – поделился мнением Леоненко.

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Лига наций сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Бельгия - Украина Виктор Леоненко Сергей Ребров Георгий Судаков
Николай Титюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 4
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Saar
Про Судакова-чітко сказав.
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+1
Перець
А сирник з Палкіним кажуть ,що менше чим за 70  ми його не продамо 
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+1
Dnonama1
Вітьок тут правий. Судаков дно. Краще вже шляпаренка і ватан. Ось найкращі 
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0
Fitness.sports
Я напомню 
В контракте полузащитника Георгия Судакова с донецким «Шахтером» прописана клаусула в размере 150 млн евро 
Золотая клетка шахты успешно топит игроков
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0
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