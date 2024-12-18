Ярмолюк не помог. Ньюкасл дома без проблем обыграл Брентфорд

18 декабря состоялся матч 1/4 финала Кубка английской лиги между «Ньюкаслом» и «Брентфордом».

Игра прошла на «Сент-Джеймс Парке» в Ньюкасле.

За хозяев дубль оформил Сандро Тонали, также забитым голом отметился Фабиан Шер. Гости ответили голом Йоана Виссы.

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. Украинец не отметился результативными действиями.

Благодаря этой победе «Ньюкасл» вышел в полуфинал Кубка английской лиги.

Кубок английской лиги. 1/4 финала. 18 декабря

Ньюкасл – Брентфорд – 3:1

Голы: Тонали, 9, 43, Шер, 69 - Висса, 90+1

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