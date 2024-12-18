Кубок английской лиги18 декабря 2024, 23:45 | Обновлено 18 декабря 2024, 23:47
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Ньюкасл Юнайтед – Брентфорд – 3:1. Как сыграл Ярмолюк? Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка английской лиги
18 декабря 2024, 23:45 | Обновлено 18 декабря 2024, 23:47
34
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18 декабря состоялся матч 1/4 финала Кубка английской лиги между командами «Ньюкасл Юнайтед» и «Брентфорд».
Поединок состоялся на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу хозяев. Егор Ярмолюк сыграл весь матч.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
Кубок английской лиги. 1/4 финала. 18 декабря
«Ньюкасл Юнайтед» – «Брентфорд» – 3:1
Голы: Тонали 9, 43, Шер, 69 – Висса, 90+1
Видеообзор матча ожидается
События матча
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Йоан Висса (Брентфорд).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Фабиан Шёр (Ньюкасл).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Сандро Тонали (Ньюкасл).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Сандро Тонали (Ньюкасл).
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