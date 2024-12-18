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  4. Ньюкасл Юнайтед – Брентфорд – 3:1. Как сыграл Ярмолюк? Видео голов и обзор
Кубок Английской лиги
Ньюкасл
18.12.2024 21:45 – FT 3 : 1
Брентфорд
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Кубок английской лиги
18 декабря 2024, 23:45 | Обновлено 18 декабря 2024, 23:47
34
0

Ньюкасл Юнайтед – Брентфорд – 3:1. Как сыграл Ярмолюк? Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка английской лиги

18 декабря 2024, 23:45 | Обновлено 18 декабря 2024, 23:47
34
0
Ньюкасл Юнайтед – Брентфорд – 3:1. Как сыграл Ярмолюк? Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

18 декабря состоялся матч 1/4 финала Кубка английской лиги между командами «Ньюкасл Юнайтед» и «Брентфорд».

Поединок состоялся на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу хозяев. Егор Ярмолюк сыграл весь матч.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Кубок английской лиги. 1/4 финала. 18 декабря

«Ньюкасл Юнайтед» – «Брентфорд» – 3:1

Голы: Тонали 9, 43, Шер, 69 – Висса, 90+1

Видеообзор матча ожидается

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Йоан Висса (Брентфорд).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Фабиан Шёр (Ньюкасл).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Сандро Тонали (Ньюкасл).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Сандро Тонали (Ньюкасл).
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Ньюкасл Брентфорд Кубок английской лиги по футболу видео голов и обзор Егор Ярмолюк Сандро Тонали Фабиан Шер Йоан Висса
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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