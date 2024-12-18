18 декабря состоялся матч 1/4 финала Кубка английской лиги между командами «Ньюкасл Юнайтед» и «Брентфорд».

Поединок состоялся на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу хозяев. Егор Ярмолюк сыграл весь матч.

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Кубок английской лиги. 1/4 финала. 18 декабря

«Ньюкасл Юнайтед» – «Брентфорд» – 3:1

Голы: Тонали 9, 43, Шер, 69 – Висса, 90+1

Видеообзор матча ожидается