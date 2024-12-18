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Италия
18 декабря 2024, 22:52 | Обновлено 18 декабря 2024, 23:04
201
0

Александр Усик – Тайсон Фьюри. Пресс-конференция. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 19 декабря в 18:00 пресс-конференцию перед большим поединком

18 декабря 2024, 22:52 | Обновлено 18 декабря 2024, 23:04
201
0
Александр Усик – Тайсон Фьюри. Пресс-конференция. Смотреть онлайн LIVE

19 декабря в 18:00 состоится пресс-конференцию перед большим боксерским поединком.

Вечером 21 декабря в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, пройдет большой мегафайт.

Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На ринг выйдут украинский боксер Александр Усик (22–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–1–1, 24 КО).

На кону стоят титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также второстепенной IBO).

В первом поединке в мае 2024 года одержал победу Александр Усик разделенным решением судей.

Александр Усик – Тайсон Фьюри. Пресс-конференция. Смотреть онлайн LIVE

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WBA WBO IBO Александр Усик WBC Тайсон Фьюри смотреть онлайн Александр Усик - Тайсон Фьюри пресс-конференция
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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