19 декабря в 18:00 состоится пресс-конференцию перед большим боксерским поединком.

Вечером 21 декабря в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, пройдет большой мегафайт.

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На ринг выйдут украинский боксер Александр Усик (22–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–1–1, 24 КО).

На кону стоят титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также второстепенной IBO).

В первом поединке в мае 2024 года одержал победу Александр Усик разделенным решением судей.

Александр Усик – Тайсон Фьюри. Пресс-конференция. Смотреть онлайн LIVE