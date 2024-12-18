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18 декабря 2024, 23:22 |
1107
0

ФОТО. Жена футболиста Челси потешила необычной пижамой. Это нужно видеть

Жена Марка Кукурельи ещё та оригиналка

18 декабря 2024, 23:22 |
1107
0
ФОТО. Жена футболиста Челси потешила необычной пижамой. Это нужно видеть
Instagram. Марк Кукурелья и Клаудия Родригес

Жена защитника «Челси» и сборной Испании Марка КукурельиКлаудия Родригес – показала, что такое по-настоящему любить своего мужа.

Клаудия опубликовала в сторис Instagram пижаму с принтом Марка Кукурельи – получилось очень круто.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Жена футболиста «Челси» ранее увлекалась дизайнерской деятельностью и не исключено, что это её продукция.

Пара вместе с 2018 года, Марк и Клаудия воспитывают троих детей: сыновей Матео и Рио, и дочь Беллу.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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