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  4. Насобирал 10 игроков. Аморим провел первую тренировку в Манчестер Юнайтед
Англия
19 ноября 2024, 15:06 |
486
0

Насобирал 10 игроков. Аморим провел первую тренировку в Манчестер Юнайтед

Португальский наставник приступил к работе во главе английского клуба

19 ноября 2024, 15:06 |
486
0
Насобирал 10 игроков. Аморим провел первую тренировку в Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим провел первую тренировку во главе английского клуба. Из-за травм и международной паузы португалец смог рассчитывать на 10 футболистов.

Аморим прибыл в Англию неделю назад, однако не смог приступить к выполнению своих обязанностей из-за проблем с документами. Первым на поле вышел защитник Лени Йоро, который продолжает восстанавливаться от травмы. Сразу после него на тренировке появились Кобби Мейну и Мэйсон Маунт. Кроме того, в тренировке участвовали: Каземиро, Джонни Эванс, Амад Диалло, Антони, Том Хитон, Люк Шоу и Тирелл Маласия.

«Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в английской Премьер-лиге – в активе команды 15 баллов. Следующий матч подопечные Рубена Аморима проведут 24 ноября против «Ипсвича».

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Рубен Аморим Лени Йоро Кобби Мейну Мэйсон Маунт Каземиро Джонни Эванс Амад Диалло Антони Люк Шоу Тирелл Маласия тренировка
Микола Титюк Источник: Manchester Evening News
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