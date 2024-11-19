Насобирал 10 игроков. Аморим провел первую тренировку в Манчестер Юнайтед

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим провел первую тренировку во главе английского клуба. Из-за травм и международной паузы португалец смог рассчитывать на 10 футболистов.

Аморим прибыл в Англию неделю назад, однако не смог приступить к выполнению своих обязанностей из-за проблем с документами. Первым на поле вышел защитник Лени Йоро, который продолжает восстанавливаться от травмы. Сразу после него на тренировке появились Кобби Мейну и Мэйсон Маунт. Кроме того, в тренировке участвовали: Каземиро, Джонни Эванс, Амад Диалло, Антони, Том Хитон, Люк Шоу и Тирелл Маласия.

«Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в английской Премьер-лиге – в активе команды 15 баллов. Следующий матч подопечные Рубена Аморима проведут 24 ноября против «Ипсвича».