Аморим столкнулся с проблемой – нет разрешения на работу

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прилетел в Англию в понедельник, 11 ноября.

Португальский специалист столкнулся с небольшой проблемой – ему придется подождать некоторое время, так как у него пока нет разрешения на работу. В воскресенье, 10 ноября, Аморим провел последний матч во главе «Спортинга» – его команда победила «Брагу» со счетом 4:2. Через день португалец официально стал новым главным тренером английского клуба.

Аморим не может приступить к работе, пока ему не выдадут рабочую визу. Ожидается, что до конца международного перерыва все необходимые документы будут на руках у специалиста.

Португальский тренер еще не объявил состав своих помощников, однако заверил, что часть персонала он заберет из «Спортинга».