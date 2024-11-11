Аморим столкнулся с проблемой – нет разрешения на работу
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» не может приступить к исполнению своих обязанностей
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прилетел в Англию в понедельник, 11 ноября.
Португальский специалист столкнулся с небольшой проблемой – ему придется подождать некоторое время, так как у него пока нет разрешения на работу. В воскресенье, 10 ноября, Аморим провел последний матч во главе «Спортинга» – его команда победила «Брагу» со счетом 4:2. Через день португалец официально стал новым главным тренером английского клуба.
Аморим не может приступить к работе, пока ему не выдадут рабочую визу. Ожидается, что до конца международного перерыва все необходимые документы будут на руках у специалиста.
Португальский тренер еще не объявил состав своих помощников, однако заверил, что часть персонала он заберет из «Спортинга».
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