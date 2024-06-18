Чемпионат Европы18 июня 2024, 00:28 | Обновлено 18 июня 2024, 01:12
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Австрия – Франция – 0:1. Автогол решил судьбу матча. Видео голов и обзор
Смотрите самые интересные моменты матча группового этапа ЧЕ
18 июня 2024, 00:28 | Обновлено 18 июня 2024, 01:12
3882
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17 июня в немецком Дюссельдорфе состоялся матч 1-го тура группы D Евро-2024 между сборными Австрии и Франции (0:1).
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На 38-й минуте Франция вышла вперед, автоголом отметился австрийский защитник Вебер
В группе D, кроме Австрии и Франции, играют Нидерланды и Польша, в очном матче нидерландцы победили 2:1. Этот гол стал единственным в матче.
Евро-2024. Группа D, 17 июня.
Австрия – Франция – 0:1
Гол: Вебер, 38 (автогол)
ГОЛ! Вебер, 38 (автогол)
События матча
38’
ГОЛ ! Автогол забил Максимилиан Вёбер (Австрия).
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