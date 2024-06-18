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Евро
Австрия
17.06.2024 22:00 – FT 0 : 1
Франция
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Чемпионат Европы
18 июня 2024, 00:28 | Обновлено 18 июня 2024, 01:12
3882
0

Австрия – Франция – 0:1. Автогол решил судьбу матча. Видео голов и обзор

Смотрите самые интересные моменты матча группового этапа ЧЕ

18 июня 2024, 00:28 | Обновлено 18 июня 2024, 01:12
3882
0
Австрия – Франция – 0:1. Автогол решил судьбу матча. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Австрия – Франция

17 июня в немецком Дюссельдорфе состоялся матч 1-го тура группы D Евро-2024 между сборными Австрии и Франции (0:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 38-й минуте Франция вышла вперед, автоголом отметился австрийский защитник Вебер

В группе D, кроме Австрии и Франции, играют Нидерланды и Польша, в очном матче нидерландцы победили 2:1. Этот гол стал единственным в матче.

Евро-2024. Группа D, 17 июня.

Австрия – Франция – 0:1
Гол: Вебер, 38 (автогол)

ГОЛ! Вебер, 38 (автогол)

События матча

38’
ГОЛ ! Автогол забил Максимилиан Вёбер (Австрия).
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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