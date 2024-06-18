17 июня в немецком Дюссельдорфе состоялся матч 1-го тура группы D Евро-2024 между сборными Австрии и Франции (0:1).

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На 38-й минуте Франция вышла вперед, автоголом отметился австрийский защитник Вебер

В группе D, кроме Австрии и Франции, играют Нидерланды и Польша, в очном матче нидерландцы победили 2:1. Этот гол стал единственным в матче.

Евро-2024. Группа D, 17 июня.

Австрия – Франция – 0:1

Гол: Вебер, 38 (автогол)

ГОЛ! Вебер, 38 (автогол)