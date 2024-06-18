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Евро
Австрия
17.06.2024 22:00 – FT 0 : 1
Франция
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18 июня 2024, 01:39 |
77
0

Дидье ДЕШАМ: «Могли быть точнее в атаке, хорошо, что победили»

Наставник сборной Франции прокомментировал победу над Австрией

18 июня 2024, 01:39 |
77
0
Дидье ДЕШАМ: «Могли быть точнее в атаке, хорошо, что победили»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 против Австрии (1:0).

«Я доволен работой игроков, хотя у нас были возможности, чтобы поставить точку. Любой матч труден, и у нас получалось не все, но чувствуется сплоченность и благородство команды.

Мы могли бы быть более точными в атаке, но начинать турнир с победы – это хорошая привычка. У нас есть качество и талант, но игроки знают, что нам нужно прикладывать усилия, работая без мяча. Говорить хорошо, но лучше, когда все происходит на поле.

Мбаппе? Скорее всего, перелом. Его нос выглядит не очень хорошо. Посмотрим. Это омрачает сегодняшний вечер. Даже если это всего лишь нос, это очень неприятно для нас, – сказал Дидье Дешам.

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Руслан Травкин Источник: RMC Sport
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