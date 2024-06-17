Помог автогол. Франция начала Евро с победы над Австрией

Третий полноценный игровой день чемпионата Европы-2024 подходил к своему завершению в Дюссельдорфе, где на поле «Меркур-Шпиль-Арены» между собой встречались национальные сборные Австрии и Франции в рамках квартета D. Другая пара команд из состава участников этой группы, Нидерланды и Польша, днем ранее провели свое противостояние (2:1), поэтому команды Ральфа Рангинка и Дидье Дешама хорошо знали, что коллектив Рональда Кумана возглавляет гонку и соответственно имели целью лишить его такого статуса.

Понедельник – тяжелый день, если речь идет о том, кого считают фаворитом в паре на этом Евро. Это доказала сначала сборная Украины, а затем и бельгийцы шокировали футбольную общественность. Поэтому в третьем и заключительном матче игрового дня на Францию все смотрели, мягко говоря, в предвкушении очень интересного развития событий в игре против Австрии. Еще и соперник был таким, которого называли «темной лошадкой» турнира, и явно не без поводов для этого.

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Ральф Рангник посоветовал своим подопечным играть в начале матча от глубокой защиты. Такой себе совет, потому что тогда у соперников появлялось очень много пространства перед штрафной, а с мастерами калибра Антуана Гризманна в зоне розыгрыша это представляет едва ли не смертельную угрозу. Еще и фланги в лице Мбаппе и Тео Эрнандеса интенсивно работали, поэтому у ворот Пенца довольно быстро стало горячо.

Но с забитым мячом Франция тянула очень долго – вплоть до завершения первого тайма, когда Мбаппе таки добежал в чужой штрафной до прострела с правого края, а как не Тюрам завершил его передачу, так Вебер не менее качественно подставил голову и срезал мяч в сетку собственных ворот. Голевых действий новоиспеченному игроку «Реала» за такое не прибавилось в этом турнире, но он был как будто и не против.

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Потому что его команда получила преимущество по счету в тайме, в котором вроде и играла более интересно соперников, однако без должного уровня остроты. Еще и супермомент Баумгартнера сразу перед забитым мячом от французов откровенно должен был беспокоить Дидье Дешама. Вратаря Меньяна просто бросили самостоятельно спасать «Les Bleus», и он не подвел в решающий момент.

Во второй половине игры ситуация на поле была более однобокой. Франция не отпускала игру, поэтому у Австрии не было намеков на то, чтобы сравнять счет до самого завершения матча, когда все же было немного сумбура в защите гостей. Однако если бы Мбаппе реализовал тот свой выход один на один сразу после возобновления игры, то мы бы заблаговременно говорили об успехе французов, а не жили интригой.

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Что касается самого Килиана, то у нас для него плохие новости – ему сломали нос в столкновении с Дансо, и теперь восстановление может оставить Францию без главной звезды мирового футбола неизвестно на сколько. А это очень плохо, потому что вместо Килиана вышел Жиру, и тот момент, который у него был, реализовать не смог. А в ответной атаке австрийцы еще раз обострили напоследок, но без акцентированного завершения. Как и провели почти все игровое время на поле этим поздним вечером.

В следующем туре национальная сборная Австрии сыграет против Польши в Берлине, а Франция встретится с Нидерландами в Лейпциге.

Евро-2024. Группа D. 1-й тур

Австрия – Франция – 0:1

Вебер, 38 автогол

Вебер, 16, Мвене, 34, Баумгартнер, 79, Лаймер, 84, Дансо, 90+3 – Дембеле, 56, Мбаппе, 89

Австрия: Пенц – Пош, Дансо, Вебер (Траунер, 59), Мвене (Прасс, 88), Зайвальд, Гриллич (Виммер, 59), Лаймер (Шмид, 90+1), Забитцер, Баумгартнер, Грегорич (Арнаутович, 59).

Франция: Меньян –– Кунде, Салиба, Упамекано, Эрнандес, Канте, Рабьо (Камавинга, 71), Дембеле (Коло Муани, 71), Гризманн (Фофана, 90), Мбаппе (Жиру, 90), Тюрам.

Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания).

Стадион: «Дюссельдорф Арена» (Дюссельдорф).

АВСТРИЯ – ФРАНЦИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА