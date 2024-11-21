Сербия обратилась в УЕФА по поводу матча Албания – Украина. Что известно?
Сербам не понравилось поведение фанатов
Сербский футбольный союз пожаловался в УЕФА на поведение болельщиков в матче Лиги наций между Украиной и Албанией. Об этом пишет GSP.
По данным источника, речь шла об антисербских скандировании фанатов обеих команд. Также на трибуне украинских болельщиков был баннер, на котором были объединены российский и сербский флаги с надписью: «К черту вас, оккупанты».
Пока неизвестна позиция УЕФА. Футбольный орган пока не объявлял об открытии дела относительно этого матча.
Ранее сообщалось, что албанские фанаты оскорбляли сборную Украины перед матчем Лиги наций.
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