Сербия обратилась в УЕФА по поводу матча Албания – Украина. Что известно?

Сербский футбольный союз пожаловался в УЕФА на поведение болельщиков в матче Лиги наций между Украиной и Албанией. Об этом пишет GSP.

По данным источника, речь шла об антисербских скандировании фанатов обеих команд. Также на трибуне украинских болельщиков был баннер, на котором были объединены российский и сербский флаги с надписью: «К черту вас, оккупанты».

Пока неизвестна позиция УЕФА. Футбольный орган пока не объявлял об открытии дела относительно этого матча.

Ранее сообщалось, что албанские фанаты оскорбляли сборную Украины перед матчем Лиги наций.