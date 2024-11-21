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  4. Сербия обратилась в УЕФА по поводу матча Албания – Украина. Что известно?
Лига наций
21 ноября 2024, 11:56 | Обновлено 21 ноября 2024, 12:20
2901
1

Сербия обратилась в УЕФА по поводу матча Албания – Украина. Что известно?

Сербам не понравилось поведение фанатов

21 ноября 2024, 11:56 | Обновлено 21 ноября 2024, 12:20
2901
1
Сербия обратилась в УЕФА по поводу матча Албания – Украина. Что известно?
УАФ. Албания – Украина

Сербский футбольный союз пожаловался в УЕФА на поведение болельщиков в матче Лиги наций между Украиной и Албанией. Об этом пишет GSP.

По данным источника, речь шла об антисербских скандировании фанатов обеих команд. Также на трибуне украинских болельщиков был баннер, на котором были объединены российский и сербский флаги с надписью: «К черту вас, оккупанты».

Пока неизвестна позиция УЕФА. Футбольный орган пока не объявлял об открытии дела относительно этого матча.

Ранее сообщалось, что албанские фанаты оскорбляли сборную Украины перед матчем Лиги наций.

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Олег Вахоцкий Источник: Gazeta Sporturilor
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KIEWADIM
Спокуха "братушки")) все кичи-пуки)
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