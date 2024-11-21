Без Роналду и Тайсона. Определены 10 лучших спортсменов в истории
Наибольшее признание получил Майкл Джордан
Популярное интернет-издание GiveMeSport опубликовало рейтинг из 10 лучших спортсменов в истории, составленный с помощью искусственного интеллекта.
Тройку топа открыл легендарный бразильский футболист Пеле. Карьера нападающего продолжалась еще в 50-70 годы прошлого века и была наполнена кучей голов и побед, в том числе он трижды становился чемпионом мира – больше мундиалей не выигрывал никто.
На втором месте расположился американский боксер Мухаммед Али – абсолютный чемпион мира в тяжелом весе и чемпион Олимпийских игр 1960 года.
Лучшим спортсменом всех времен искусственный интеллект признал американского баскетболиста Майкла Джордана. Он дважды выигрывал Олимпийские игры, имеет 6 колец чемпиона НБА и 5 наград MVP сезона в НБА.
Интересно, что в десятку избранных не вошли такие легенды как футболист Криштиану Роналду и боксер Майк Тайсон, а также многие другие выдающиеся деятели спорта.
Топ-10 лучших спортсменов в истории по версии искусственного интеллекта:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший тренер национальной команды высказался о Николае Шапаренко
Наибольшее признание получил Майкл Фелпс