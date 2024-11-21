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21 ноября 2024, 13:41 |
1324
1

Без Роналду и Тайсона. Определены 10 лучших спортсменов в истории

Наибольшее признание получил Майкл Джордан

21 ноября 2024, 13:41 |
1324
1
Без Роналду и Тайсона. Определены 10 лучших спортсменов в истории
GiveMeSport

Популярное интернет-издание GiveMeSport опубликовало рейтинг из 10 лучших спортсменов в истории, составленный с помощью искусственного интеллекта.

Тройку топа открыл легендарный бразильский футболист Пеле. Карьера нападающего продолжалась еще в 50-70 годы прошлого века и была наполнена кучей голов и побед, в том числе он трижды становился чемпионом мира – больше мундиалей не выигрывал никто.

На втором месте расположился американский боксер Мухаммед Али – абсолютный чемпион мира в тяжелом весе и чемпион Олимпийских игр 1960 года.

Лучшим спортсменом всех времен искусственный интеллект признал американского баскетболиста Майкла Джордана. Он дважды выигрывал Олимпийские игры, имеет 6 колец чемпиона НБА и 5 наград MVP сезона в НБА.

Интересно, что в десятку избранных не вошли такие легенды как футболист Криштиану Роналду и боксер Майк Тайсон, а также многие другие выдающиеся деятели спорта.

Топ-10 лучших спортсменов в истории по версии искусственного интеллекта:

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Криштиану Роналду Майк Тайсон Майкл Джордан Леброн Джеймс Лионель Месси Пеле Усэйн Болт Мухаммед Али Уэйн Гретцки Джон Джонс Том Брэди Тайгер Вудс футбол баскетбол хоккей бокс ММА UFC легкая атлетика гольф американский футбол
Дмитро Вербинський Источник: GiveMeSport
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darvey777
а Майкл Фелпс где?
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