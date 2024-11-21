Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В 2024 году в рядах сборной Украины было задействовано 33 игрока
Сборная УКРАИНЫ
21 ноября 2024, 14:31 | Обновлено 21 ноября 2024, 14:43
112
0

В 2024 году в рядах сборной Украины было задействовано 33 игрока

Наибольшее количество футболистов делегировало в национальную команду «Динамо»

21 ноября 2024, 14:31 | Обновлено 21 ноября 2024, 14:43
112
0
В 2024 году в рядах сборной Украины было задействовано 33 игрока
УАФ

В матчах 2024 года в рядах сборной Украины было задействовано 33 игрока из 6 отечественных и 14 зарубежных клубов. При этом Алексей Гуцуляк, Артем Довбик, Александр Сваток и Роман Яремчук представляли в национальной дружине по две команды.

Наибольшее количество футболистов делегировали в сборную «Динамо» – 8 и «Шахтер» – 7. Динамовцы провели в общей сложности 44 матча и забили 2 мяча, а горняки – соответственно 55 и 3.

На карте клубного представительства в 2024 году появилось 6 новых «точек. Это – украинские «Александрия», «Полесье» и «Рух», греческий «Олимпиакос», американский «Остин» и итальянская «Рома».

Всего, начиная с 1992 года, в рядах главной команды страны выступали футболисты из 128 команд: 32-х отечественных и 96 зарубежных из 22-х стран.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Клубное представительство в сборной Украины в 2024 году

К

Клуб

Игроки

СМ

СГ

8

Динамо

Бущан, Бражко, Ванат, Кабаев, Пихаленок,

44

2

Шапаренко, Тымчик, Ярмоленко

7

Шахтер

Бондарь, Зубков, Конопля, Крыськив,

55

3

Матвиенко, Степаненко, Судаков

3

Полесье

Гуцуляк*, Михайличенко, Назаренко

8

-

2

Жирона

Довбик*, Цыганков

15

5

2

Днепр-1

Гуцуляк*, Сваток*

3

-

1

Борнмут

Забарный

13

1

Челси

Мудрик

12

2

1

Арсенал

Зинченко

11

1

1

Бенфика

Трубин

9

-

1

Дженоа

Малиновский

9

-

1

Эвертон

Миколенко

9

-

1

Валенсия

Яремчук*

7

3

1

ЛАСК

Таловеров

7

-

1

Олимпиакос

Яремчук*

6

1

1

Рома

Довбик*

4

1

1

Александрия

Калюжный

4

-

1

Реал

Лунин

4

-

1

Вестерло

Сидорчук

2

-

1

Остин

Сваток*

1

-

1

Рух

Сыч

1

-

* представлял в сборной два клуба.

К - количество футболистов, представлявших клуб в сборной; СМ - суммарное количество матчей, проведенных игроками клуба; СГ - суммарное количество голов, забитых игроками клуба.

По теме:
Виталий КОСОВСКИЙ: «Нравится вариант плей-офф Украина – Шотландия»
Эксперт: «Бельгия – лучший вариант для Украины»
Судаков сыграл во всех матчах сборной Украины в 2024 году
цифры и факты сборная Украины по футболу
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Мудрик и не Забарный. Эксперт назвал незаменимого игрока сборной Украины
Футбол | 20 ноября 2024, 13:57 2
Не Мудрик и не Забарный. Эксперт назвал незаменимого игрока сборной Украины
Не Мудрик и не Забарный. Эксперт назвал незаменимого игрока сборной Украины

Олег Федорчук расхвалил Романа Яремчука

Ребров удержался, но сути это не меняет
Футбол | 20 ноября 2024, 14:05 107
Ребров удержался, но сути это не меняет
Ребров удержался, но сути это не меняет

Валерий Василенко все равно недоволен работой нынешнего наставника «сине-желтых»

Виталий МИКОЛЕНКО: «Трудно думать, что на родине люди живут в страхе»
Футбол | 21.11.2024, 12:42
Виталий МИКОЛЕНКО: «Трудно думать, что на родине люди живут в страхе»
Виталий МИКОЛЕНКО: «Трудно думать, что на родине люди живут в страхе»
Зинченко покинет АПЛ и перейдет в один из сильнейших клубов мира
Футбол | 21.11.2024, 08:19
Зинченко покинет АПЛ и перейдет в один из сильнейших клубов мира
Зинченко покинет АПЛ и перейдет в один из сильнейших клубов мира
«Забивает за сборную, но в клубе...» СМИ раскритиковало лидера Украины
Футбол | 21.11.2024, 10:20
«Забивает за сборную, но в клубе...» СМИ раскритиковало лидера Украины
«Забивает за сборную, но в клубе...» СМИ раскритиковало лидера Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри отреагировал на поражение Майка Тайсона в бою против блогера Пола
Фьюри отреагировал на поражение Майка Тайсона в бою против блогера Пола
19.11.2024, 22:02
Бокс
«Чучело». Алиев обратился к Шевченко после победы Тимощука в суде
«Чучело». Алиев обратился к Шевченко после победы Тимощука в суде
19.11.2024, 10:39 13
Футбол
Итоги Лиги наций. Все таблицы: Украина со второго места вышла в плей-оф
Итоги Лиги наций. Все таблицы: Украина со второго места вышла в плей-оф
19.11.2024, 23:59 31
Футбол
Вымучили победу и второе место. Украина все же переиграла Албанию
Вымучили победу и второе место. Украина все же переиграла Албанию
19.11.2024, 23:38 284
Футбол
Легендарный Холифилд бросил вызов Тайсону. Железный Майк уже ответил
Легендарный Холифилд бросил вызов Тайсону. Железный Майк уже ответил
20.11.2024, 08:22 7
Бокс
«Усик сравнял его с землей». Коппинджер разнес чемпиона за его выходку
«Усик сравнял его с землей». Коппинджер разнес чемпиона за его выходку
21.11.2024, 00:15
Бокс
ФОТО. Жена украинского боксера снялась практически голой. Откровенные кадры
ФОТО. Жена украинского боксера снялась практически голой. Откровенные кадры
20.11.2024, 03:41 3
Бокс
«Зачем его выпускать?» Сабо прошелся по лидеру сборной Украины
«Зачем его выпускать?» Сабо прошелся по лидеру сборной Украины
20.11.2024, 17:19 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем