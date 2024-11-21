В 2024 году в рядах сборной Украины было задействовано 33 игрока

В матчах 2024 года в рядах сборной Украины было задействовано 33 игрока из 6 отечественных и 14 зарубежных клубов. При этом Алексей Гуцуляк, Артем Довбик, Александр Сваток и Роман Яремчук представляли в национальной дружине по две команды.

Наибольшее количество футболистов делегировали в сборную «Динамо» – 8 и «Шахтер» – 7. Динамовцы провели в общей сложности 44 матча и забили 2 мяча, а горняки – соответственно 55 и 3.

На карте клубного представительства в 2024 году появилось 6 новых «точек. Это – украинские «Александрия», «Полесье» и «Рух», греческий «Олимпиакос», американский «Остин» и итальянская «Рома».

Всего, начиная с 1992 года, в рядах главной команды страны выступали футболисты из 128 команд: 32-х отечественных и 96 зарубежных из 22-х стран.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Клубное представительство в сборной Украины в 2024 году

К Клуб Игроки СМ СГ 8 Динамо Бущан, Бражко, Ванат, Кабаев, Пихаленок, 44 2 Шапаренко, Тымчик, Ярмоленко 7 Шахтер Бондарь, Зубков, Конопля, Крыськив, 55 3 Матвиенко, Степаненко, Судаков 3 Полесье Гуцуляк*, Михайличенко, Назаренко 8 - 2 Жирона Довбик*, Цыганков 15 5 2 Днепр-1 Гуцуляк*, Сваток* 3 - 1 Борнмут Забарный 13 1 Челси Мудрик 12 2 1 Арсенал Зинченко 11 1 1 Бенфика Трубин 9 - 1 Дженоа Малиновский 9 - 1 Эвертон Миколенко 9 - 1 Валенсия Яремчук* 7 3 1 ЛАСК Таловеров 7 - 1 Олимпиакос Яремчук* 6 1 1 Рома Довбик* 4 1 1 Александрия Калюжный 4 - 1 Реал Лунин 4 - 1 Вестерло Сидорчук 2 - 1 Остин Сваток* 1 - 1 Рух Сыч 1 -

* представлял в сборной два клуба.

К - количество футболистов, представлявших клуб в сборной; СМ - суммарное количество матчей, проведенных игроками клуба; СГ - суммарное количество голов, забитых игроками клуба.