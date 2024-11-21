В 2024 году в рядах сборной Украины было задействовано 33 игрока
Наибольшее количество футболистов делегировало в национальную команду «Динамо»
В матчах 2024 года в рядах сборной Украины было задействовано 33 игрока из 6 отечественных и 14 зарубежных клубов. При этом Алексей Гуцуляк, Артем Довбик, Александр Сваток и Роман Яремчук представляли в национальной дружине по две команды.
Наибольшее количество футболистов делегировали в сборную «Динамо» – 8 и «Шахтер» – 7. Динамовцы провели в общей сложности 44 матча и забили 2 мяча, а горняки – соответственно 55 и 3.
На карте клубного представительства в 2024 году появилось 6 новых «точек. Это – украинские «Александрия», «Полесье» и «Рух», греческий «Олимпиакос», американский «Остин» и итальянская «Рома».
Всего, начиная с 1992 года, в рядах главной команды страны выступали футболисты из 128 команд: 32-х отечественных и 96 зарубежных из 22-х стран.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Клубное представительство в сборной Украины в 2024 году
|
К
|
Клуб
|
Игроки
|
СМ
|
СГ
|
8
|
Динамо
|
Бущан, Бражко, Ванат, Кабаев, Пихаленок,
|
44
|
2
|
|
|
Шапаренко, Тымчик, Ярмоленко
|
|
|
7
|
Шахтер
|
Бондарь, Зубков, Конопля, Крыськив,
|
55
|
3
|
|
|
Матвиенко, Степаненко, Судаков
|
|
|
3
|
Полесье
|
Гуцуляк*, Михайличенко, Назаренко
|
8
|
-
|
2
|
Жирона
|
Довбик*, Цыганков
|
15
|
5
|
2
|
Днепр-1
|
Гуцуляк*, Сваток*
|
3
|
-
|
1
|
Борнмут
|
Забарный
|
13
|
|
1
|
Челси
|
Мудрик
|
12
|
2
|
1
|
Арсенал
|
Зинченко
|
11
|
1
|
1
|
Бенфика
|
Трубин
|
9
|
-
|
1
|
Дженоа
|
Малиновский
|
9
|
-
|
1
|
Эвертон
|
Миколенко
|
9
|
-
|
1
|
Валенсия
|
Яремчук*
|
7
|
3
|
1
|
ЛАСК
|
Таловеров
|
7
|
-
|
1
|
Олимпиакос
|
Яремчук*
|
6
|
1
|
1
|
Рома
|
Довбик*
|
4
|
1
|
1
|
Александрия
|
Калюжный
|
4
|
-
|
1
|
Реал
|
Лунин
|
4
|
-
|
1
|
Вестерло
|
Сидорчук
|
2
|
-
|
1
|
Остин
|
Сваток*
|
1
|
-
|
1
|
Рух
|
Сыч
|
1
|
-
* представлял в сборной два клуба.
К - количество футболистов, представлявших клуб в сборной; СМ - суммарное количество матчей, проведенных игроками клуба; СГ - суммарное количество голов, забитых игроками клуба.
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