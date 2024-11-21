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Англия
21 ноября 2024, 13:54 | Обновлено 21 ноября 2024, 14:11
194
0

Партнер Забарного может стать заменой Салаха в Ливерпуле

Антуан Семеньо может стать заменой Мохамеда Салаха

21 ноября 2024, 13:54 | Обновлено 21 ноября 2024, 14:11
194
0
Партнер Забарного может стать заменой Салаха в Ливерпуле
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Семеньо

Вингер сборной Ганы и «Борнмута» Антуан Семеньо может заменить Мохамеда Салаха в «Ливерпуле», сообщает TEAMtalk.

24-летний игрок «вишен» считается альтернативой подписанию Мохаммеда Кудуса, ценник на которого будет существенно больше, чем на Семеньо. «Красные» рассчитывают подписать Антуана за сумму от 40 до 50 миллионов фунтов.

Антуан Семеньо является партнером Ильи Забарного по «Борнмуту».

В текущем сезоне Антуан Семеньо провел 12 матчей на клубном уровне, забил 4 гола и отдал 1 ассист.

«Манчестер Сити» интересуется защитником «Борнмута».

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Антуан Семеньо Ливерпуль Борнмут Мохаммед Кудус Мохамед Салах сборная Ганы по футболу Илья Забарный трансферы АПЛ трансферы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Данііл Киріяка Источник: TeamTalk
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