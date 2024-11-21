Партнер Забарного может стать заменой Салаха в Ливерпуле

Вингер сборной Ганы и «Борнмута» Антуан Семеньо может заменить Мохамеда Салаха в «Ливерпуле», сообщает TEAMtalk.

24-летний игрок «вишен» считается альтернативой подписанию Мохаммеда Кудуса, ценник на которого будет существенно больше, чем на Семеньо. «Красные» рассчитывают подписать Антуана за сумму от 40 до 50 миллионов фунтов.

Антуан Семеньо является партнером Ильи Забарного по «Борнмуту».

В текущем сезоне Антуан Семеньо провел 12 матчей на клубном уровне, забил 4 гола и отдал 1 ассист.

«Манчестер Сити» интересуется защитником «Борнмута».