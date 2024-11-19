Будет играть у Гвардиолы? Манчестер Сити активно интересуется украинцем

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный попал в сферу интересов «Манчестер Сити».

Как сообщает TEAMtalk, чемпион Англии готов составить конкуренцию лондонским «Челси» и «Тоттенхэму» в борьбе за 22-летнего экс–игрока киевского «Динамо». В «Манчестер Сити» Забарного рассматривают как замену Рубену Диашу, который может покинуть клуб в конце сезона. Отмечается, что украинец является одним из игроков, за которым «горожане» пристально следят.

Сам «Борнмут» хочет сохранить Илью по крайней мере до лета следующего года – «вишни» будут готовы рассмотреть только те предложения, от которых будет трудно отказаться.

В настоящее время Забарный находится в расположении национальной сборной Украины. Подопечные Сергея Реброва готовятся к матчу Лиги наций с национальной командой Албании, который состоится во вторник, 19 ноября.