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21 ноября 2024, 00:31 | Обновлено 21 ноября 2024, 01:07
607
0

Назван лучший спортсмен в XXI веке. Роналду только 13-й. Кто лидер?

Наибольшее признание получил Майкл Фелпс

21 ноября 2024, 00:31 | Обновлено 21 ноября 2024, 01:07
607
0
Назван лучший спортсмен в XXI веке. Роналду только 13-й. Кто лидер?
GiveMeSport

Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших спортсменов в XXI веке.

Первую позицию в рейтинге занял 23-кратный олимпийский чемпион американский пловец Майкл Фелпс.

Вторую позицию заняла американская теннисистка Серена Уильямс, а бронза у восьмикратного обладателя Золотого мяча Лионеля Месси.

Четвертым в списке идет один из лучших баскетболистов в истории НБА Леброн Джеймс, а бывший квотербек НФЛ Том Брэди – 5-й.

В десятку рейтинга также попали Роджер Федерер, Симона Байлс, Тайгер Вудс, Усэйн Болт и Коби Брайант. Криштиану Роналду разместился на 13-й позиции

Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.

Рейтинг лучших спортсменов в XXI веке от GiveMeSport

  1. Майкл Фелпс
  2. Серена Уильямс
  3. Лионель Месси
  4. Леброн Джеймс
  5. Том Брэди
  6. Роджер Федерер
  7. Симона Байлс
  8. Тайгер Вудс
  9. Усэйн Болт
  10. Коби Брайант

... 13. Криштиану Роналду

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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