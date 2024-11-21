Назван лучший спортсмен в XXI веке. Роналду только 13-й. Кто лидер?

Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших спортсменов в XXI веке.

Первую позицию в рейтинге занял 23-кратный олимпийский чемпион американский пловец Майкл Фелпс.

Вторую позицию заняла американская теннисистка Серена Уильямс, а бронза у восьмикратного обладателя Золотого мяча Лионеля Месси.

Четвертым в списке идет один из лучших баскетболистов в истории НБА Леброн Джеймс, а бывший квотербек НФЛ Том Брэди – 5-й.

В десятку рейтинга также попали Роджер Федерер, Симона Байлс, Тайгер Вудс, Усэйн Болт и Коби Брайант. Криштиану Роналду разместился на 13-й позиции

Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.

Рейтинг лучших спортсменов в XXI веке от GiveMeSport

Майкл Фелпс Серена Уильямс Лионель Месси Леброн Джеймс Том Брэди Роджер Федерер Симона Байлс Тайгер Вудс Усэйн Болт Коби Брайант

... 13. Криштиану Роналду