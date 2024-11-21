Назван лучший спортсмен в XXI веке. Роналду только 13-й. Кто лидер?
Наибольшее признание получил Майкл Фелпс
Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших спортсменов в XXI веке.
Первую позицию в рейтинге занял 23-кратный олимпийский чемпион американский пловец Майкл Фелпс.
Вторую позицию заняла американская теннисистка Серена Уильямс, а бронза у восьмикратного обладателя Золотого мяча Лионеля Месси.
Четвертым в списке идет один из лучших баскетболистов в истории НБА Леброн Джеймс, а бывший квотербек НФЛ Том Брэди – 5-й.
В десятку рейтинга также попали Роджер Федерер, Симона Байлс, Тайгер Вудс, Усэйн Болт и Коби Брайант. Криштиану Роналду разместился на 13-й позиции
Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.
Рейтинг лучших спортсменов в XXI веке от GiveMeSport
- Майкл Фелпс
- Серена Уильямс
- Лионель Месси
- Леброн Джеймс
- Том Брэди
- Роджер Федерер
- Симона Байлс
- Тайгер Вудс
- Усэйн Болт
- Коби Брайант
... 13. Криштиану Роналду
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