Судаков сыграл во всех матчах сборной Украины в 2024 году

Во всех матчах сборной Украины в 2024 году принимал участие только полузащитник Георгий Судаков. 12 встреч он отыграл в стартовом составе, а в двух – выходил на замену, проведя на поле в общей сложности 1078 минут. Впрочем, по числу игрового времени Судакова обошли защитники Илья Забарный и Николай Матвиенко, которые от свистка до свистка оттрубили 13 матчей – 1170 минут.

К слову, не менее половины встреч провели в 2024-м 18 из 33-х футболистов, выступавших в этом году за национальную дружину

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, проведшие наибольшее количество матчей за сборную Украины в 2024 году

Игрок Матчи Минуты Георгий СУДАКОВ 14 (12*) 1078 Илья ЗАБАРНЫЙ 13 (13) 1170 Николай МАТВИЕНКО 13 (13) 1170 Роман ЯРЕМЧУК 13 (6) 535 Михаил МУДРИК 12 (11) 943 Николай ШАПАРЕНКО 12 (10) 754 Артем ДОВБИК 12 (8) 739 Александр ЗИНЧЕНКО 11 (6) 672 Ефим КОНОПЛЯ 10 (10) 844 Анатолий ТРУБИН 9 (9) 810 Виталий МИКОЛЕНКО 9 (9) 671 Владимир БРАЖКО 9 (6) 561 Руслан МАЛИНОВСКИЙ 9 (2) 217 Александр ЗУБКОВ 8 (3) 366 Андрей ЯРМОЛЕНКО 8 (3) 310 Виктор ЦЫГАНКОВ 7 (5) 402 Александр ТЫМЧИК 7 (4) 401 Максим ТАЛОВЕРОВ 7 (3) 281

* в стартовом составе.