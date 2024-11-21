Судаков сыграл во всех матчах сборной Украины в 2024 году
Наибольшее количество минут провели на поле Илья Забарный и Николай Матвиенко
Во всех матчах сборной Украины в 2024 году принимал участие только полузащитник Георгий Судаков. 12 встреч он отыграл в стартовом составе, а в двух – выходил на замену, проведя на поле в общей сложности 1078 минут. Впрочем, по числу игрового времени Судакова обошли защитники Илья Забарный и Николай Матвиенко, которые от свистка до свистка оттрубили 13 матчей – 1170 минут.
К слову, не менее половины встреч провели в 2024-м 18 из 33-х футболистов, выступавших в этом году за национальную дружину
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки, проведшие наибольшее количество матчей за сборную Украины в 2024 году
|
Игрок
|
Матчи
|
Минуты
|
Георгий СУДАКОВ
|
14 (12*)
|
1078
|
Илья ЗАБАРНЫЙ
|
13 (13)
|
1170
|
Николай МАТВИЕНКО
|
13 (13)
|
1170
|
Роман ЯРЕМЧУК
|
13 (6)
|
535
|
Михаил МУДРИК
|
12 (11)
|
943
|
Николай ШАПАРЕНКО
|
12 (10)
|
754
|
Артем ДОВБИК
|
12 (8)
|
739
|
Александр ЗИНЧЕНКО
|
11 (6)
|
672
|
Ефим КОНОПЛЯ
|
10 (10)
|
844
|
Анатолий ТРУБИН
|
9 (9)
|
810
|
Виталий МИКОЛЕНКО
|
9 (9)
|
671
|
Владимир БРАЖКО
|
9 (6)
|
561
|
Руслан МАЛИНОВСКИЙ
|
9 (2)
|
217
|
Александр ЗУБКОВ
|
8 (3)
|
366
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
8 (3)
|
310
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
7 (5)
|
402
|
Александр ТЫМЧИК
|
7 (4)
|
401
|
Максим ТАЛОВЕРОВ
|
7 (3)
|
281
* в стартовом составе.
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