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Сборная УКРАИНЫ
21 ноября 2024, 14:46 | Обновлено 21 ноября 2024, 14:51
176
0

Судаков сыграл во всех матчах сборной Украины в 2024 году

Наибольшее количество минут провели на поле Илья Забарный и Николай Матвиенко

21 ноября 2024, 14:46 | Обновлено 21 ноября 2024, 14:51
176
0
Судаков сыграл во всех матчах сборной Украины в 2024 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Во всех матчах сборной Украины в 2024 году принимал участие только полузащитник Георгий Судаков. 12 встреч он отыграл в стартовом составе, а в двух – выходил на замену, проведя на поле в общей сложности 1078 минут. Впрочем, по числу игрового времени Судакова обошли защитники Илья Забарный и Николай Матвиенко, которые от свистка до свистка оттрубили 13 матчей – 1170 минут.

К слову, не менее половины встреч провели в 2024-м 18 из 33-х футболистов, выступавших в этом году за национальную дружину

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, проведшие наибольшее количество матчей за сборную Украины в 2024 году

Игрок

Матчи

Минуты

Георгий СУДАКОВ

14 (12*)

1078

Илья ЗАБАРНЫЙ

13 (13)

1170

Николай МАТВИЕНКО

13 (13)

1170

Роман ЯРЕМЧУК

13 (6)

535

Михаил МУДРИК

12 (11)

943

Николай ШАПАРЕНКО

12 (10)

754

Артем ДОВБИК

12 (8)

739

Александр ЗИНЧЕНКО

11 (6)

672

Ефим КОНОПЛЯ

10 (10)

844

Анатолий ТРУБИН

9 (9)

810

Виталий МИКОЛЕНКО

9 (9)

671

Владимир БРАЖКО

9 (6)

561

Руслан МАЛИНОВСКИЙ

9 (2)

217

Александр ЗУБКОВ

8 (3)

366

Андрей ЯРМОЛЕНКО

8 (3)

310

Виктор ЦЫГАНКОВ

7 (5)

402

Александр ТЫМЧИК

7 (4)

401

Максим ТАЛОВЕРОВ

7 (3)

281

* в стартовом составе.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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