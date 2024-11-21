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  4. Алексей СЫЧ: «Эмоции просто невероятные, меня до сих пор трясет»
Лига наций
21 ноября 2024, 14:03 | Обновлено 21 ноября 2024, 14:08
273
0

Алексей СЫЧ: «Эмоции просто невероятные, меня до сих пор трясет»

Игрок «Руха» поделился мыслями после дебюта за сборную Украины

21 ноября 2024, 14:03 | Обновлено 21 ноября 2024, 14:08
273
0
Алексей СЫЧ: «Эмоции просто невероятные, меня до сих пор трясет»
УАФ. Алексей Сыч

Дебютант сборной Украины по футболу Алексей Сыч прокомментировал матч против Албании в шестом туре Лиги наций (2:1).

«Эмоции просто невероятные, меня до сих пор трясет. Повторюсь и скажу, что я приехал в сборную с хорошими эмоциями, но не мог поверить, что смогу дебютировать. Это получилось неожиданно для меня, и я очень рад. Войти в игру было тяжело, потому что счет на тот момент был 2:1, и команде было достаточно непросто, ведь Албания хотела забить второй мяч. Мы играли по результату и пытались удержать счет.

Уверенность? Почувствовал ее с первых минут пребывания на поле. Когда ты выходишь на поле, да еще и в роли дебютанта, просто мурашки по коже. Но проходит буквально несколько минут, и ты забываешь обо всем, концентрируешься только на игре.

У меня как второй день рождения. Благодарю всех за поддержку. Спасибо, что поддерживают родные, близкие и друзья. Сергей Ребров тоже поздравил с дебютом, с победой, с тем, что мы все же добились желаемого результата. Я благодарен ему, что доверил мне место в дебютированном составе», – ответ Сыч.

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Алексей Сыч сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Лига наций Албания - Украина
Андрій Вітренко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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