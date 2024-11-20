Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Зачем его выпускать?» Сабо прошелся по лидеру сборной Украины
Лига наций
20 ноября 2024, 17:19 | Обновлено 20 ноября 2024, 17:44
3451
7

«Зачем его выпускать?» Сабо прошелся по лидеру сборной Украины

Бывший тренер национальной команды высказался о Николае Шапаренко

20 ноября 2024, 17:19 | Обновлено 20 ноября 2024, 17:44
3451
7
«Зачем его выпускать?» Сабо прошелся по лидеру сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался об игре полузащитника Николая Шапаренко в матче 6-го тура Лиги наций против Албании (2:1):

«Не понимаю Реброва: ну зачем было выпускать Шапаренко?! Он не в форме – что-то с ним творится, что-то делается... В одном эпизоде отдает мяч между ногами – чужому игроку, во втором – снова чужому. Да и незадолго до момента, который предшествовал назначению пенальти, Шапаренко тоже сыграл не лучшим образом.

Пусть бы себе сидел на скамейке в этой встрече, зато сняли с игры Зинченко, который мог хотя бы пас отдать, придержать мяч и выполнять другие полезные действия. А после этого – все, наши провалились!»

По теме:
ФОТО. Албанские фанаты оскорбляли сборную Украины перед матчем Лиги наций
«Сомнительный пенальти». Вірт не согласен с рефери матча с албанцами
УЕФА вынесло решение по скандальному матчу команды Луческу
Йожеф Сабо сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Лига наций Албания - Украина инсайд Николай Шапаренко
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Знаете, почему Довбик не забивает за сборную Украины?»
Футбол | 19 ноября 2024, 21:26 3
Йожеф САБО: «Знаете, почему Довбик не забивает за сборную Украины?»
Йожеф САБО: «Знаете, почему Довбик не забивает за сборную Украины?»

Бывший тренер украинской команды высказался о низкой результативности Артема

«Только не Бельгия». Маркевич заговорил о соперниках сборной в Лиге наций
Футбол | 20 ноября 2024, 14:38 10
«Только не Бельгия». Маркевич заговорил о соперниках сборной в Лиге наций
«Только не Бельгия». Маркевич заговорил о соперниках сборной в Лиге наций

Специалист считает, что можно играть со всеми, кроме Бельгии

Маркевич сообщил, что будет с Тимощуком после его победы в суде против УАФ
Футбол | 20.11.2024, 07:47
Маркевич сообщил, что будет с Тимощуком после его победы в суде против УАФ
Маркевич сообщил, что будет с Тимощуком после его победы в суде против УАФ
ФОТО. «Благодарю вас». Малиновский отреагировал на уход Джилардино
Футбол | 20.11.2024, 17:53
ФОТО. «Благодарю вас». Малиновский отреагировал на уход Джилардино
ФОТО. «Благодарю вас». Малиновский отреагировал на уход Джилардино
ТИЛЛ: «Закрой рот, тебя не было видно с тех пор, как Усик побил Тайсона»
Бокс | 19.11.2024, 21:42
ТИЛЛ: «Закрой рот, тебя не было видно с тех пор, как Усик побил Тайсона»
ТИЛЛ: «Закрой рот, тебя не было видно с тех пор, как Усик побил Тайсона»
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
COBA
В даному випадку погоджусь. Шапаренко здав останнім часом. І в Динамо і в збірній. Було дано багато авансів, та на жаль. Можливо вина в травмах, можливо - психологія. Він якось постійно виглядає втомленим на полі, навіть на початку матчу.
Ответить
+2
Falko
"Навіщо його випускати?" Це про Сабо? В сенсі, навіщо його постійно розпитувати? Вимкнув дід телік, і хай лягає спокійно спати.
Ответить
+2
дыряво с пердя 🤣
Играли же в кайф, вышла десят очка из дыр очки и всё...
Ответить
0
Main
Что б путался под ногами у Судакова
Ответить
0
Burevestnik
і ніхто не замітив шо потім албанця не втримав Забарний...  
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Nina Sova
Это когда Шапаренко стал лидером сборной?
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Албания – Украина – 1:2. Победа в 1000-й день войны. Видео голов и обзор
Албания – Украина – 1:2. Победа в 1000-й день войны. Видео голов и обзор
19.11.2024, 23:45 1
Футбол
«Чучело». Алиев обратился к Шевченко после победы Тимощука в суде
«Чучело». Алиев обратился к Шевченко после победы Тимощука в суде
19.11.2024, 10:39 12
Футбол
После 3:0 в первом тайме. Шахтер не сумел обыграть тернопольскую Ниву
После 3:0 в первом тайме. Шахтер не сумел обыграть тернопольскую Ниву
19.11.2024, 16:14 12
Футбол
Известны гонорары Усика и Фьюри за реванш. Большая разница от первого боя
Известны гонорары Усика и Фьюри за реванш. Большая разница от первого боя
19.11.2024, 07:22 3
Бокс
Возможные соперники для Украины. Посев для жеребьевки плей-офф Лиги наций
Возможные соперники для Украины. Посев для жеребьевки плей-офф Лиги наций
20.11.2024, 06:23 16
Футбол
Дно пробито. Предатель Украины Тимощук выиграл у УАФ суд в Лозанне
Дно пробито. Предатель Украины Тимощук выиграл у УАФ суд в Лозанне
18.11.2024, 18:15 44
Футбол
Итоги Лиги наций. Все таблицы: Украина со второго места вышла в плей-оф
Итоги Лиги наций. Все таблицы: Украина со второго места вышла в плей-оф
19.11.2024, 23:59 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем