«Зачем его выпускать?» Сабо прошелся по лидеру сборной Украины

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался об игре полузащитника Николая Шапаренко в матче 6-го тура Лиги наций против Албании (2:1):

«Не понимаю Реброва: ну зачем было выпускать Шапаренко?! Он не в форме – что-то с ним творится, что-то делается... В одном эпизоде отдает мяч между ногами – чужому игроку, во втором – снова чужому. Да и незадолго до момента, который предшествовал назначению пенальти, Шапаренко тоже сыграл не лучшим образом.

Пусть бы себе сидел на скамейке в этой встрече, зато сняли с игры Зинченко, который мог хотя бы пас отдать, придержать мяч и выполнять другие полезные действия. А после этого – все, наши провалились!»