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  4. Экс-коуч Шахтера может уехать в Бразилию. Им интересуется родной клуб Пеле
Бразилия
21 ноября 2024, 14:36 |
318
0

Экс-коуч Шахтера может уехать в Бразилию. Им интересуется родной клуб Пеле

«Сантос» рассматривает кандидатуру Луиша Каштру

21 ноября 2024, 14:36 |
318
0
Экс-коуч Шахтера может уехать в Бразилию. Им интересуется родной клуб Пеле
ФК Аль-Наср. Луиш Каштру

Бразильский «Сантос», за который в свое время выступал легенда мирового футбола Пеле, проявляет заинтересованность в сотрудничестве с бывшим наставником «Шахтера» Луишем Каштру.

Кандидатура португальца рассматривается наравне с Ренату Гаушу из «Гремио», однако именно Каштру видится для «Сантоса» приоритетным вариантом, так как он доказал свою способность работать с молодыми игроками, что вписывается в стратегию развития «рыб» на ближайший период.

В настоящий момент Каштру сидит без работы, и находится в Лиссабоне. Первичные контакты с тренером у бразильского клуба уже состоялись, но там осознают, что заполучить европейца будет непросто.

Ранее бразильские СМИ сообщали, что Луиш Каштру шокировал требованиями по зарплате боссов «Коринтианса».

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Луиш Каштру Сантос Шахтер Донецк назначение тренера
Алексей Сливченко Источник: Globo Esporte
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