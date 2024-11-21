Экс-коуч Шахтера может уехать в Бразилию. Им интересуется родной клуб Пеле

Бразильский «Сантос», за который в свое время выступал легенда мирового футбола Пеле, проявляет заинтересованность в сотрудничестве с бывшим наставником «Шахтера» Луишем Каштру.

Кандидатура португальца рассматривается наравне с Ренату Гаушу из «Гремио», однако именно Каштру видится для «Сантоса» приоритетным вариантом, так как он доказал свою способность работать с молодыми игроками, что вписывается в стратегию развития «рыб» на ближайший период.

В настоящий момент Каштру сидит без работы, и находится в Лиссабоне. Первичные контакты с тренером у бразильского клуба уже состоялись, но там осознают, что заполучить европейца будет непросто.

Ранее бразильские СМИ сообщали, что Луиш Каштру шокировал требованиями по зарплате боссов «Коринтианса».