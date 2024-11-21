Экс-коуч Шахтера может уехать в Бразилию. Им интересуется родной клуб Пеле
«Сантос» рассматривает кандидатуру Луиша Каштру
Бразильский «Сантос», за который в свое время выступал легенда мирового футбола Пеле, проявляет заинтересованность в сотрудничестве с бывшим наставником «Шахтера» Луишем Каштру.
Кандидатура португальца рассматривается наравне с Ренату Гаушу из «Гремио», однако именно Каштру видится для «Сантоса» приоритетным вариантом, так как он доказал свою способность работать с молодыми игроками, что вписывается в стратегию развития «рыб» на ближайший период.
В настоящий момент Каштру сидит без работы, и находится в Лиссабоне. Первичные контакты с тренером у бразильского клуба уже состоялись, но там осознают, что заполучить европейца будет непросто.
Ранее бразильские СМИ сообщали, что Луиш Каштру шокировал требованиями по зарплате боссов «Коринтианса».
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