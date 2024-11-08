Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-тренер Шахтера шокировал топ-клуб Бразилии запросом по зарплате
Бразилия
08 ноября 2024, 09:35 |
1043
0

Экс-тренер Шахтера шокировал топ-клуб Бразилии запросом по зарплате

«Коринтианс» ведет переговоры с Луишем Каштру о назначении наставником с сезона-2025

08 ноября 2024, 09:35 |
1043
0
Экс-тренер Шахтера шокировал топ-клуб Бразилии запросом по зарплате
Getty Images/Global Images Ukraine. Луиш Каштру

Руководство бразильского «Коринтианса», который является третьим по количеству чемпионских титулов клубом своей страны, ведет переговоры с бывшим наставником «Шахтера» Луишем Каштру, который до недавнего времени работал в Саудовской Аравии с «Аль-Насром».

63-летний португалец также имеет опыт работы в Бразилии, где в 2022-2023 годах успешно тренировал «Ботафого».

Последний факт, очевидно, привлек внимание «Коринтианса», но Каштру шокировал боссов «тимау» своими запросами по зарплате. Фактически португалец хотел бы получать в «Коринтиансе» вдвое больше, чем нынешний наставник команды аргентинец Рамон Диас, контракт с которым будет расторгнут по завершении сезона-2024.

Диас получает в «Коринтиансе» около 160 тысяч евро в месяц, в то время как Каштру затребовал для себя оклад порядка 320 тысяч.

«Коринтианс» рассчитывать убедить Каштру снизить свои зарплатные требования, продолжая изучать возможность назначения португальца с января 2025 года.

Напомним, тренером «Шахтера» Луиш Каштру был с 2019 по 2021 годы.

По теме:
Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. С кем сыграют Шахтер и Динамо?
Стало известно, выкупит ли Цинциннати у Шахтера контракт Кевина Келси
Кто с Динамо и Шахтером? 8 ноября состоится жребий 1/4 финала Кубка Украины
Луиш Каштру Коринтианс зарплаты назначение тренера Шахтер Донецк
Алексей Сливченко Источник: Terra
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Крейчикова переиграла Гофф на Итоговом турнире WTA 2024
Теннис | 07 ноября 2024, 19:01 3
Крейчикова переиграла Гофф на Итоговом турнире WTA 2024
Крейчикова переиграла Гофф на Итоговом турнире WTA 2024

Барбора одолела Коко в двух сетах в матче последнего тура Оранжевой группы

«Недостоин даже сельской лиги». Украинца уничтожили за игру в ЛЧ
Футбол | 07 ноября 2024, 11:48 4
«Недостоин даже сельской лиги». Украинца уничтожили за игру в ЛЧ
«Недостоин даже сельской лиги». Украинца уничтожили за игру в ЛЧ

Даниил Игнатенко пока не заслужил любви болельщиков «Слована»

Дал отдохнуть? Юрич объяснил, почему Довбик не вышел в старте на матч ЛЕ
Футбол | 08.11.2024, 09:20
Дал отдохнуть? Юрич объяснил, почему Довбик не вышел в старте на матч ЛЕ
Дал отдохнуть? Юрич объяснил, почему Довбик не вышел в старте на матч ЛЕ
«Ломаченко хочет драться с суперзвездой». Боксер – о бое с украинцем
Бокс | 07.11.2024, 18:25
«Ломаченко хочет драться с суперзвездой». Боксер – о бое с украинцем
«Ломаченко хочет драться с суперзвездой». Боксер – о бое с украинцем
ШОВКОВСКИЙ: «Сложно играть 10 против 11. Пропустили после ужасной ошибки»
Футбол | 08.11.2024, 08:50
ШОВКОВСКИЙ: «Сложно играть 10 против 11. Пропустили после ужасной ошибки»
ШОВКОВСКИЙ: «Сложно играть 10 против 11. Пропустили после ужасной ошибки»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шовковский объяснил, почему Динамо сгорело 0:4 венграм в Лиге Европы
Шовковский объяснил, почему Динамо сгорело 0:4 венграм в Лиге Европы
08.11.2024, 07:16 34
Футбол
Джошуа назвал боксера, который ударом мог отключить на 10 мин. Это украинец
Джошуа назвал боксера, который ударом мог отключить на 10 мин. Это украинец
06.11.2024, 08:18
Бокс
Дно пробито. Итоги дня и турнирная таблица Лиги Европы. Где Динамо, где?
Дно пробито. Итоги дня и турнирная таблица Лиги Европы. Где Динамо, где?
08.11.2024, 06:23 70
Футбол
Перес определил, кто будет тренировать Реал до конца года. Карло уже знает
Перес определил, кто будет тренировать Реал до конца года. Карло уже знает
07.11.2024, 20:22 3
Футбол
Шахтер – Янг Бойз – 2:1. Как забили Зубков и Судаков. Видео голов и обзор
Шахтер – Янг Бойз – 2:1. Как забили Зубков и Судаков. Видео голов и обзор
06.11.2024, 22:41 5
Футбол
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
08.11.2024, 01:11 1
Теннис
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
06.11.2024, 08:53 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем