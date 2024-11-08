Экс-тренер Шахтера шокировал топ-клуб Бразилии запросом по зарплате

Руководство бразильского «Коринтианса», который является третьим по количеству чемпионских титулов клубом своей страны, ведет переговоры с бывшим наставником «Шахтера» Луишем Каштру, который до недавнего времени работал в Саудовской Аравии с «Аль-Насром».

63-летний португалец также имеет опыт работы в Бразилии, где в 2022-2023 годах успешно тренировал «Ботафого».

Последний факт, очевидно, привлек внимание «Коринтианса», но Каштру шокировал боссов «тимау» своими запросами по зарплате. Фактически португалец хотел бы получать в «Коринтиансе» вдвое больше, чем нынешний наставник команды аргентинец Рамон Диас, контракт с которым будет расторгнут по завершении сезона-2024.

Диас получает в «Коринтиансе» около 160 тысяч евро в месяц, в то время как Каштру затребовал для себя оклад порядка 320 тысяч.

«Коринтианс» рассчитывать убедить Каштру снизить свои зарплатные требования, продолжая изучать возможность назначения португальца с января 2025 года.

Напомним, тренером «Шахтера» Луиш Каштру был с 2019 по 2021 годы.