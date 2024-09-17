Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Роналду уволил экс-тренера Шахтера
Саудовская Аравия
17 сентября 2024, 17:36 |
1101
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Роналду уволил экс-тренера Шахтера

Луиш Каштру покинул «Аль-Наср»

17 сентября 2024, 17:36 |
1101
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Роналду уволил экс-тренера Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Луиш Каштру

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср» официально сообщил об увольнении с поста главного тренера Луиша Каштру. Бывший наставник донецкого «Шахтера» занимал эту должность в течение последних 14 месяцев.

Причиной увольнения стали неудачные результаты «Аль-Насра» на старте нынешнего сезона. Команда Криштиану Роналду проиграла «Аль-Хилялю» в финале Суперкубка Саудовской Аравии, одержала лишь одну победу в трех стартовых матчах национального чемпионата, а вчера стартовала в Лиге чемпионов Азии с ничьи в матче против «Аль-Шорты» из Ирака.

Ранее сообщалось о том, что заменить Каштру может экс-тренер «Милана» Стефано Пиоли.

По теме:
Экс-тренер Милана может возглавить Рому
Стартовала Лига чемпионов Азии: без Роналду. Как сыграли Аль-Наср, Аль-Айн?
Букмекеры назвали коэффициент на то, что Ребров покинет сборную Украины
Луиш Каштру Аль-Наср Эр-Рияд отставка
Олег Дидух Источник: ФК Аль-Наср
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луческу назвал двух игроков Динамо, готовых играть в топ-лигах Европы
Футбол | 17 сентября 2024, 17:28 1
Луческу назвал двух игроков Динамо, готовых играть в топ-лигах Европы
Луческу назвал двух игроков Динамо, готовых играть в топ-лигах Европы

Ранее Мирча несколько лет работал с киевской командой в качестве главного тренера

Хацкевич рассказал о пагубном пристрастии легенды Динамо Гусина
Футбол | 17 сентября 2024, 10:31 0
Хацкевич рассказал о пагубном пристрастии легенды Динамо Гусина
Хацкевич рассказал о пагубном пристрастии легенды Динамо Гусина

Бывший игрок вспомнил своего одноклубника

Конфликт в сборной Украины. Мудрик и Шапаренко не поделили 10-й номер
Футбол | 16.09.2024, 18:18
Конфликт в сборной Украины. Мудрик и Шапаренко не поделили 10-й номер
Конфликт в сборной Украины. Мудрик и Шапаренко не поделили 10-й номер
Майк ТАЙСОН: «Сейчас мне тяжело ходить»
Бокс | 16.09.2024, 19:01
Майк ТАЙСОН: «Сейчас мне тяжело ходить»
Майк ТАЙСОН: «Сейчас мне тяжело ходить»
«Он замечательный игрок, но...» Луческу – о перспективах Довбика в Роме
Футбол | 17.09.2024, 14:18
«Он замечательный игрок, но...» Луческу – о перспективах Довбика в Роме
«Он замечательный игрок, но...» Луческу – о перспективах Довбика в Роме
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Азербайджана
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Азербайджана
16.09.2024, 08:05
Авто/мото
Мудрик будет играть в Серии А? Челси рассматривает его обмен на мегазвезду
Мудрик будет играть в Серии А? Челси рассматривает его обмен на мегазвезду
16.09.2024, 21:10 22
Футбол
У кого 9.4? Стала известна оценка Цыганкова за матч Жирона – Барселона
У кого 9.4? Стала известна оценка Цыганкова за матч Жирона – Барселона
15.09.2024, 20:21
Футбол
ВИДЕО. Игрок Жироны забил в ворота Барселоны и вошел в историю Ла Лиги
ВИДЕО. Игрок Жироны забил в ворота Барселоны и вошел в историю Ла Лиги
15.09.2024, 19:04
Футбол
ВЕРНИДУБ: «Не хочу оскорблять Левый Берег, и нашу команду, но...»
ВЕРНИДУБ: «Не хочу оскорблять Левый Берег, и нашу команду, но...»
15.09.2024, 21:10 4
Футбол
Аисты летали. Усик сообщил, какой боксер нанес ему самый сильный апперкот
Аисты летали. Усик сообщил, какой боксер нанес ему самый сильный апперкот
16.09.2024, 07:44
Бокс
Динамо купило одного из игроков в обход Шовковского. Тренер не хотел его
Динамо купило одного из игроков в обход Шовковского. Тренер не хотел его
16.09.2024, 14:16 17
Футбол
Виталий Кличко рассказал, из-за чего его брат проиграл Джошуа в 2017 году
Виталий Кличко рассказал, из-за чего его брат проиграл Джошуа в 2017 году
17.09.2024, 07:14 23
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем