ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Роналду уволил экс-тренера Шахтера

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср» официально сообщил об увольнении с поста главного тренера Луиша Каштру. Бывший наставник донецкого «Шахтера» занимал эту должность в течение последних 14 месяцев.

Причиной увольнения стали неудачные результаты «Аль-Насра» на старте нынешнего сезона. Команда Криштиану Роналду проиграла «Аль-Хилялю» в финале Суперкубка Саудовской Аравии, одержала лишь одну победу в трех стартовых матчах национального чемпионата, а вчера стартовала в Лиге чемпионов Азии с ничьи в матче против «Аль-Шорты» из Ирака.

Ранее сообщалось о том, что заменить Каштру может экс-тренер «Милана» Стефано Пиоли.