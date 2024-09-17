ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Роналду уволил экс-тренера Шахтера
Луиш Каштру покинул «Аль-Наср»
Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср» официально сообщил об увольнении с поста главного тренера Луиша Каштру. Бывший наставник донецкого «Шахтера» занимал эту должность в течение последних 14 месяцев.
Причиной увольнения стали неудачные результаты «Аль-Насра» на старте нынешнего сезона. Команда Криштиану Роналду проиграла «Аль-Хилялю» в финале Суперкубка Саудовской Аравии, одержала лишь одну победу в трех стартовых матчах национального чемпионата, а вчера стартовала в Лиге чемпионов Азии с ничьи в матче против «Аль-Шорты» из Ирака.
Ранее сообщалось о том, что заменить Каштру может экс-тренер «Милана» Стефано Пиоли.
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