Экс-тренер Милана может возглавить клуб Роналду

Клуб Криштиану Роналду, «Аль-Наср», продолжает поиски нового главного тренера. По информации итальянских СМИ, руководство «Аль-Насра» обратило свое внимание на бывшего тренера «Милана» Стефано Пиоли.

Летом Пиоли был в шаге он назначения на пост главного тренера другого клуба из Саудовской Аравии, «Аль-Иттихада». Однако переход сорвался в последний момент из-за смены руководства «Аль-Иттихада».

Несмотря на то, что Пиоли был уволен с поста главного тренера «Милана» в конце прошлого сезона, он остается на контракте у «россонери» до лета 2025 года.