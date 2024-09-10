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Саудовская Аравия
10 сентября 2024, 14:23 |
411
0

Экс-тренер Милана может возглавить клуб Роналду

«Аль-Наср» рассматривает кандидатуру Стефано Пиоли

10 сентября 2024, 14:23 |
411
0
Экс-тренер Милана может возглавить клуб Роналду
ФК Милан. Стефано Пиоли

Клуб Криштиану Роналду, «Аль-Наср», продолжает поиски нового главного тренера. По информации итальянских СМИ, руководство «Аль-Насра» обратило свое внимание на бывшего тренера «Милана» Стефано Пиоли.

Летом Пиоли был в шаге он назначения на пост главного тренера другого клуба из Саудовской Аравии, «Аль-Иттихада». Однако переход сорвался в последний момент из-за смены руководства «Аль-Иттихада».

Несмотря на то, что Пиоли был уволен с поста главного тренера «Милана» в конце прошлого сезона, он остается на контракте у «россонери» до лета 2025 года.

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Аль-Наср Эр-Рияд Стефано Пиоли
Олег Дидух Источник: Calciomercato
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