Стало известно, почему сорвался переход Пиоли в Саудовскую Аравию
В «Аль-Иттихаде» полностью поменялось руководство
Экс-тренер «Милана» Стефано Пиоли не возглавит «Аль-Иттихад». Ранее стороны согласовали контракт, но сделка сорвалась в последний момент.
После этого в СМИ появилась информация о том, что переход Пиоли сорвался из-за того, что против его назначения выступал звездный форвард команды Карим Бензема. Однако, по информации итальянского издания Tuttosport, эта информация не соответствует действительности.
Сейчас в «Аль-Иттихаде» проходит полная смена клубного руководства. В отставку уходит не только главный тренер, Марсело Гальярдо, но и президент Лоай Назер и спортивный директор Рамон Планес, которые и были инициаторами приглашения Пиоли.
Теперь же кандидатом на пост нового главного тренера «Аль-Иттихада» называется не только Кристоф Гальтье, но и другой француз, Лоран Блан.
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