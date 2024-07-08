Стало известно, почему сорвался переход Пиоли в Саудовскую Аравию

Экс-тренер «Милана» Стефано Пиоли не возглавит «Аль-Иттихад». Ранее стороны согласовали контракт, но сделка сорвалась в последний момент.

После этого в СМИ появилась информация о том, что переход Пиоли сорвался из-за того, что против его назначения выступал звездный форвард команды Карим Бензема. Однако, по информации итальянского издания Tuttosport, эта информация не соответствует действительности.

Сейчас в «Аль-Иттихаде» проходит полная смена клубного руководства. В отставку уходит не только главный тренер, Марсело Гальярдо, но и президент Лоай Назер и спортивный директор Рамон Планес, которые и были инициаторами приглашения Пиоли.

Теперь же кандидатом на пост нового главного тренера «Аль-Иттихада» называется не только Кристоф Гальтье, но и другой француз, Лоран Блан.