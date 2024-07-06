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  4. Переход экс-тренера Милана в Саудовскую Аравию может сорваться
Саудовская Аравия
06 июля 2024, 14:01 |
287
0

Переход экс-тренера Милана в Саудовскую Аравию может сорваться

«Аль-Иттихад» приостановил переговоры в последний момент

06 июля 2024, 14:01 |
287
0
Переход экс-тренера Милана в Саудовскую Аравию может сорваться
ФК Милан. Стефано Пиоли

Назначение экс-тренера «Милана» Стефано Пиоли на пост главного тренера «Аль-Иттихада» может сорваться в последний момент. Стороны уже готовились к официальной презентации, однако в последний момент клуб из Саудовской Аравии остановил переговоры.

По информации итальянских СМИ, «Аль-Иттихад» внезапно решил переключить свое внимание на кандидатуру бывшего тренера «ПСЖ» Кристофа Гальтье. Ему предлагается контракт с зарплатой в 12 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось о том, что Пиоли в «Аль-Иттихаде» будет зарабатывать 18 миллионов евро в год.

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Стефано Пиоли Аль-Иттихад Джидда Кристоф Галтье
Олег Дидух Источник: Football-Italia
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