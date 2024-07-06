Переход экс-тренера Милана в Саудовскую Аравию может сорваться

Назначение экс-тренера «Милана» Стефано Пиоли на пост главного тренера «Аль-Иттихада» может сорваться в последний момент. Стороны уже готовились к официальной презентации, однако в последний момент клуб из Саудовской Аравии остановил переговоры.

По информации итальянских СМИ, «Аль-Иттихад» внезапно решил переключить свое внимание на кандидатуру бывшего тренера «ПСЖ» Кристофа Гальтье. Ему предлагается контракт с зарплатой в 12 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось о том, что Пиоли в «Аль-Иттихаде» будет зарабатывать 18 миллионов евро в год.