Переход экс-тренера Милана в Саудовскую Аравию может сорваться
«Аль-Иттихад» приостановил переговоры в последний момент
Назначение экс-тренера «Милана» Стефано Пиоли на пост главного тренера «Аль-Иттихада» может сорваться в последний момент. Стороны уже готовились к официальной презентации, однако в последний момент клуб из Саудовской Аравии остановил переговоры.
По информации итальянских СМИ, «Аль-Иттихад» внезапно решил переключить свое внимание на кандидатуру бывшего тренера «ПСЖ» Кристофа Гальтье. Ему предлагается контракт с зарплатой в 12 миллионов евро в год.
Ранее сообщалось о том, что Пиоли в «Аль-Иттихаде» будет зарабатывать 18 миллионов евро в год.
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