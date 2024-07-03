Экс-тренер Милана принимает новый вызов. Известно, где будет Пиоли

Итальянский специалист Стефано Пиоли завершает переговоры и поставит свою подпись под контрактом с саудовским клубом «Аль-Иттихад» из Джидды.

Сообщается, что соглашение будет рассчитано на 3 года.

В «Аль-Иттихаде» уверен, что Стефано Пиоли – тренер, с которым клубная команда начнет новую амбициозную эру, ведь итальянец подходит на этот пост идеально.

Как известно, «Милан» и Пиоли распрощались по завершении сезона-2023/2024.