ОФИЦИАЛЬНО. Гранд итальянского футбола остался без главного тренера
«Милан» объявил, что не будет продлевать сотрудничество со Стефано Пиоли
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли покинет свой пост после завершения сезона 2023/24, сообщает официальный сайт клуба.
Стефано Пиоли возглавил «Милан» в октябре 2019 года и за это время успел провести во главе команды 239 матчей, выиграв 1 трофей - Серию А 2021/22.
В этом сезоне «Милан» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 74 очка в 37 турах.
Ранее сообщалось, что заменить Стефано Пиоли в «Милане» может бывший тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека. Сейчас португалец возглавляет «Лилль».
We just want to say Grazie, Stefano ❤🖤 pic.twitter.com/4H3Qn6aHq9— AC Milan (@acmilan) May 24, 2024
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