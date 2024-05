ОФИЦИАЛЬНО. Гранд итальянского футбола остался без главного тренера

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли покинет свой пост после завершения сезона 2023/24, сообщает официальный сайт клуба.

Стефано Пиоли возглавил «Милан» в октябре 2019 года и за это время успел провести во главе команды 239 матчей, выиграв 1 трофей - Серию А 2021/22.

В этом сезоне «Милан» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 74 очка в 37 турах.

Ранее сообщалось, что заменить Стефано Пиоли в «Милане» может бывший тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека. Сейчас португалец возглавляет «Лилль».

We just want to say Grazie, Stefano ❤🖤 pic.twitter.com/4H3Qn6aHq9