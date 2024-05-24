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Италия
24 мая 2024, 11:29 | Обновлено 24 мая 2024, 11:30
1169
1

ОФИЦИАЛЬНО. Гранд итальянского футбола остался без главного тренера

«Милан» объявил, что не будет продлевать сотрудничество со Стефано Пиоли

24 мая 2024, 11:29 | Обновлено 24 мая 2024, 11:30
1169
1
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд итальянского футбола остался без главного тренера
ФК Милан. Стефано Пиоли

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли покинет свой пост после завершения сезона 2023/24, сообщает официальный сайт клуба.

Стефано Пиоли возглавил «Милан» в октябре 2019 года и за это время успел провести во главе команды 239 матчей, выиграв 1 трофей - Серию А 2021/22.

В этом сезоне «Милан» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 74 очка в 37 турах.

Ранее сообщалось, что заменить Стефано Пиоли в «Милане» может бывший тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека. Сейчас португалец возглавляет «Лилль».

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Стефано Пиоли Милан Серия A чемпионат Италии по футболу отставка
Дмитро Вербинський Источник: ФК Милан
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Harun Bakircioğlu
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