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  4. Гвардиола назвал главного фаворита ЛЧ после фиаско Ман Сити против Реала
Лига чемпионов
20 февраля 2025, 10:54 | Обновлено 20 февраля 2025, 11:09
932
1

Гвардиола назвал главного фаворита ЛЧ после фиаско Ман Сити против Реала

Пеп считает «сливочных» главными фаворитами турнира

20 февраля 2025, 10:54 | Обновлено 20 февраля 2025, 11:09
932
1
Гвардиола назвал главного фаворита ЛЧ после фиаско Ман Сити против Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола назвал главных фаворитов нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов после вылета от мадридского «Реала» в 1/16 финала турнира.

«Реал» – всегда фаворит в борьбе за этот кубок.

Другие претенденты тоже есть: «Ливерпуль» очень хорошо проводит год, ПСЖ во главе с моим другом Луисом Энрике набрал ход. Но очевидно, что фаворит – в Мадриде», – сказал Гвардиола.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе выбрал соперника для Реала в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Пеп Гвардиола Манчестер Сити Реал Мадрид ПСЖ Ливерпуль Лига чемпионов
Олег Вахоцкий Источник: УЕФА
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Комментарии 1
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Mark4854590
Ну Америку Пеп не відкрив). Тим більше після такої поразкию  Реал - один з головних фаворитів. Далі в чомусь залежатиме від жереба.
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