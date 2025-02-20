Гвардиола назвал главного фаворита ЛЧ после фиаско Ман Сити против Реала

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола назвал главных фаворитов нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов после вылета от мадридского «Реала» в 1/16 финала турнира.

«Реал» – всегда фаворит в борьбе за этот кубок.

Другие претенденты тоже есть: «Ливерпуль» очень хорошо проводит год, ПСЖ во главе с моим другом Луисом Энрике набрал ход. Но очевидно, что фаворит – в Мадриде», – сказал Гвардиола.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе выбрал соперника для Реала в 1/8 финала Лиги чемпионов.