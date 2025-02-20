Лига чемпионов20 февраля 2025, 10:54 | Обновлено 20 февраля 2025, 11:09
932
1
Гвардиола назвал главного фаворита ЛЧ после фиаско Ман Сити против Реала
Пеп считает «сливочных» главными фаворитами турнира
20 февраля 2025, 10:54 | Обновлено 20 февраля 2025, 11:09
932
1
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола назвал главных фаворитов нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов после вылета от мадридского «Реала» в 1/16 финала турнира.
«Реал» – всегда фаворит в борьбе за этот кубок.
Другие претенденты тоже есть: «Ливерпуль» очень хорошо проводит год, ПСЖ во главе с моим другом Луисом Энрике набрал ход. Но очевидно, что фаворит – в Мадриде», – сказал Гвардиола.
Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе выбрал соперника для Реала в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 февраля 2025, 09:51 1
Бразильский клуб крайне заинтересован в подписании Педриньо
Футбол | 19 февраля 2025, 18:06 2
У львовян эпидемия
Футбол | 19.02.2025, 19:53
Бокс | 20.02.2025, 02:38
Биатлон | 19.02.2025, 17:29
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Ну Америку Пеп не відкрив). Тим більше після такої поразкию Реал - один з головних фаворитів. Далі в чомусь залежатиме від жереба.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.02.2025, 00:40 2
19.02.2025, 07:50 1
19.02.2025, 00:02 44
18.02.2025, 08:25 4
18.02.2025, 14:59 29
18.02.2025, 20:03 16
18.02.2025, 08:57 1
18.02.2025, 15:42 2