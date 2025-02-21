Звезда сборной Украины на радаре у самого богатого клуба в мире

22-летний украинский центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

По информации английских СМИ, украинский футболист является одним из главных кандидатов на трансфер в «Ньюкасл». «Сороки» пытались купить украинца в зимнее трансферное окно, но получили отказ. «Ньюкасл» вернется к идее трансфера Забарного летом 2025 года.

УАФ признала Забарного лучшим футболистом сборной Украины в 2024 году.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 27 матчи на клубном уровне. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.