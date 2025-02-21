Звезда сборной Украины на радаре у самого богатого клуба в мире
Илья Забарный – цель для «Ньюкасла»
22-летний украинский центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.
По информации английских СМИ, украинский футболист является одним из главных кандидатов на трансфер в «Ньюкасл». «Сороки» пытались купить украинца в зимнее трансферное окно, но получили отказ. «Ньюкасл» вернется к идее трансфера Забарного летом 2025 года.
УАФ признала Забарного лучшим футболистом сборной Украины в 2024 году.
В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 27 матчи на клубном уровне. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В топ-матче Реал с хет-триком Килиана Мбаппе переиграл Ман Сити
Игрок «Барселоны» вспомнил прошлогодний матч с «Реалом»
Так можно сказать, что Ворскла в разы богаче чем Динамо.
ведут топ-клубы тОРГи❓
👉Судаков ГеОРГий❗
.
Имя - от кого
вся Европа в востОРГе❓
👉Судаков ГеОРГий❗
⚒️🧡🖤 😊