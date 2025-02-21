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  4. Звезда сборной Украины на радаре у самого богатого клуба в мире
Англия
21 февраля 2025, 00:58 |
735
8

Звезда сборной Украины на радаре у самого богатого клуба в мире

Илья Забарный – цель для «Ньюкасла»

21 февраля 2025, 00:58 |
735
8
Звезда сборной Украины на радаре у самого богатого клуба в мире
Getty Images/Global Images Ukraine. Ілля Забарний

22-летний украинский центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

По информации английских СМИ, украинский футболист является одним из главных кандидатов на трансфер в «Ньюкасл». «Сороки» пытались купить украинца в зимнее трансферное окно, но получили отказ. «Ньюкасл» вернется к идее трансфера Забарного летом 2025 года.

УАФ признала Забарного лучшим футболистом сборной Украины в 2024 году.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 27 матчи на клубном уровне. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.

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Ньюкасл трансферы Борнмут Челси трансферы АПЛ Илья Забарный
Дмитрий Олейник Источник: The Newcastle United Blog
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Комментарии 8
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Gargantua81
Ньюкасл не самый богатый ФК. Не надо путать состояние владельца и богатство ФК.
Так можно сказать, что Ворскла в разы богаче чем Динамо.
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-1
FC_Shakhtar1936
О Жорике что-то? Только эта наша звезда достойна лучших клубов мира! 
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-1
Показать Скрыть 3 ответа
DonetskCity_Love_Rybakinu
Имя - за кого
ведут топ-клубы тОРГи❓
        👉Судаков ГеОРГий❗
.
Имя - от кого
вся Европа в востОРГе❓
        👉Судаков ГеОРГий❗
⚒️🧡🖤 😊
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-1
KARPATY_LVIV
Очеретько? Підлепенець? Чачуа?
Ответить
-1
Harun Bakircioğlu
Хау связан с Борнмутом общим прошлым, поэтому слухи про Ньюкасл имеют под собой основание.
Ответить
-1
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