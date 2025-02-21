Будет-Глимт – Твенте – 5:2. Матч с тремя автоголами. Видео голов и обзор

В четверг, 20 февраля, проходил ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Буде-Глимтом» и «Твенте».

Встречу принимал стадион «Аспмира» в Буде.

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После победы в первом матче игроки «Твенте» еще в первом тайме вышли вперед.

Во второй половине норвежцы сумели сравнять счет, а в добавленное арбитром время перевели игру в овертайм.

В экстратаймах игроки «Буде-Глимта» забили еще дважды и вышли в следующий раунд.

«Буде-Глимт» с общим счетом 6:4 вышел в 1/8 финала Лиги Европы, где сыграет либо с «Олимпиакосом», либо с «Рейнджерсом».

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч. 21 февраля

Буде-Глимт (Норвегия) – Твенте (Нидерланды) – 5:2. Первый матч: 1:2

Голы: Хёгх, 56, Хилгерс, 90+2 (автогол), Вембангомо, 90+4, Фет, 111, Версхерен, 114 (автогол) - Сёволд, 26 (автогол), Стейн, 90+6

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