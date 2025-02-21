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Лига Европы
Проходит дальше Будё-Глимт
20.02.2025 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 5 : 2
Твенте
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Лига Европы
21 февраля 2025, 02:02 |
28
1

Будет-Глимт – Твенте – 5:2. Матч с тремя автоголами. Видео голов и обзор

Болельщиков ожидал голевой триллер

21 февраля 2025, 02:02 |
28
1
Будет-Глимт – Твенте – 5:2. Матч с тремя автоголами. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 20 февраля, проходил ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Буде-Глимтом» и «Твенте».

Встречу принимал стадион «Аспмира» в Буде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После победы в первом матче игроки «Твенте» еще в первом тайме вышли вперед.

Во второй половине норвежцы сумели сравнять счет, а в добавленное арбитром время перевели игру в овертайм.

В экстратаймах игроки «Буде-Глимта» забили еще дважды и вышли в следующий раунд.

«Буде-Глимт» с общим счетом 6:4 вышел в 1/8 финала Лиги Европы, где сыграет либо с «Олимпиакосом», либо с «Рейнджерсом».

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч. 21 февраля

Буде-Глимт (Норвегия) – Твенте (Нидерланды) – 5:2. Первый матч: 1:2

Голы: Хёгх, 56, Хилгерс, 90+2 (автогол), Вембангомо, 90+4, Фет, 111, Версхерен, 114 (автогол) - Сёволд, 26 (автогол), Стейн, 90+6

Видео голов и обзор матча

События матча

114’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Арно Версхурен (Твенте).
111’
ГОЛ ! Мяч забил Сондре Брунстад (Будё-Глимт).
90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Сем Стейн (Твенте).
90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Брис Вембангомо (Будё-Глимт).
90’ +2
ГОЛ ! Автогол забил Мес Хильгерс (Твенте).
56’
ГОЛ ! С пенальти забил Каспер Хёг (Будё-Глимт).
26’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Фредрик Шёвольд (Будё-Глимт).
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Итоги 1/16 финала Лиги Европы. Кто может дальше попасть Роме с Довбиком?
Лига Европы Буде-Глимт Твенте видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Viktor Shvachko
Попереджали ж Твенте: Буде Глімт! Не прислухались....
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