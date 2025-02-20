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Лига Европы
Проходит дальше Виктория Пльзень
20.02.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 3 : 0
Ференцварош
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Лига Европы
20 февраля 2025, 23:54 |
167
0

Разгром в Чехии. Виктория Пльзень одолела Ференцварош

Чешский коллектив забил три безответных мяча

20 февраля 2025, 23:54 |
167
0
Разгром в Чехии. Виктория Пльзень одолела Ференцварош
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Пльзень

В четверг, 20 февраля, проходил ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Викторией» Пльзень и «Ференцварошем».

Встречу принимала Дусан Арена в Пльзене.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Первая встреча закончилось победой венгерского коллектива со счетом 1:0.

Хозяева поля победили с разгромным счетом 3:0 и прошли в 1/8 финала Лиги Еверопы, где сыграют либо с «Лацио» либо с «Атлетик Бильбао».

Лига Европы. 1/16 финала

Виктория Пльзень – Ференцварош – 3:0

Голы: Емелка, 27, Шульц, 35, Дуросинми, 38

Фото матча:

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Виктория Пльзень Ференцварош Лига Европы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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