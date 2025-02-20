Проходит дальше Виктория Пльзень
20.02.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 3 : 0
Лига Европы20 февраля 2025, 23:54 |
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Разгром в Чехии. Виктория Пльзень одолела Ференцварош
Чешский коллектив забил три безответных мяча
20 февраля 2025, 23:54 |
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В четверг, 20 февраля, проходил ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Викторией» Пльзень и «Ференцварошем».
Встречу принимала Дусан Арена в Пльзене.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
Первая встреча закончилось победой венгерского коллектива со счетом 1:0.
Хозяева поля победили с разгромным счетом 3:0 и прошли в 1/8 финала Лиги Еверопы, где сыграют либо с «Лацио» либо с «Атлетик Бильбао».
Лига Европы. 1/16 финала
Виктория Пльзень – Ференцварош – 3:0
Голы: Емелка, 27, Шульц, 35, Дуросинми, 38
Фото матча:
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