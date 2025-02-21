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Лига Европы
Проходит дальше Виктория Пльзень
20.02.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 3 : 0
Ференцварош
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Лига Европы
21 февраля 2025, 05:04 | Обновлено 21 февраля 2025, 05:33
23
0

Виктория – Ференцварош – 3:0. Разбитые надежды венгров. Видео голов и обзор

Одного гола в Будапеште оказалось не достаточно

21 февраля 2025, 05:04 | Обновлено 21 февраля 2025, 05:33
23
0
Виктория – Ференцварош – 3:0. Разбитые надежды венгров. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

20 февраля в матче 1/16 финала Лиги Европы встречались польская «Виктория» и венгерский «Ференцварош».

Венгерская команда после первого матча минимально побеждала 1:0.

Игроки польской команды уже в первом тайме довели счет до разгромного 3:0.

Во втором тайме «Ференцварош» создал лишь один опасный момент у ворот хозяев.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч. 20 февраля

Виктория Пльзень – Ференцварош – 3:0. Первый матч: 0:1

Голы: Емелка, 27, Шульц, 35, Дуросинми, 38

Видео голов и обзор матча

События матча

39’
ГОЛ ! Мяч забил Рафиу Дуросинми (Виктория Пльзень).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Павел Шульц (Виктория Пльзень).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Рафиу Дуросинми (Виктория Пльзень).
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Лига Европы Виктория Пльзень Ференцварош видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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