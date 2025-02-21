Виктория – Ференцварош – 3:0. Разбитые надежды венгров. Видео голов и обзор

20 февраля в матче 1/16 финала Лиги Европы встречались польская «Виктория» и венгерский «Ференцварош».

Венгерская команда после первого матча минимально побеждала 1:0.

Игроки польской команды уже в первом тайме довели счет до разгромного 3:0.

Во втором тайме «Ференцварош» создал лишь один опасный момент у ворот хозяев.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч. 20 февраля

Виктория Пльзень – Ференцварош – 3:0. Первый матч: 0:1

Голы: Емелка, 27, Шульц, 35, Дуросинми, 38

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