Есть одно «но». Астон Вилла готова подписать лидера Барселоны
Ферран Торрес летом может переехать в Англию
Бирмингемская «Астон Вилла» готова летом провести трансфер форварда каталонской «Барселоны» Феррана Торреса, сообщает издание El Nacional.
Как сообщается, английский клуб готов летом выплатить за переход 24-летнего Торреса около 40 миллионов евро. К этому варианту «Астон Вилла» обратится, если не удастся подписать арендованных Маркуса Рэшфорда или Марко Асенсио на постоянной основе. Каталонцев сумма в 40 миллионов за их форварда полностью устраивает.
В нынешнем сезоне в составе «Барселоны» Ферран Торрес сыграл в общей сложности во всех турнирах 26 матчей, в которых забил десять голов и сделал три результативные передачи.
🚨 Aston Villa are ready to pay around €40m to sign Ferran Torres this summer if they fail to turn Marcus Rashford or Marco Asensio's loan into permanent deals.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 20, 2025
Barcelona would be happy to sell at that price.
(Source: El Nacional) pic.twitter.com/gxwloHQMoo
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