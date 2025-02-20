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  4. Есть одно «но». Астон Вилла готова подписать лидера Барселоны
Англия
20 февраля 2025, 23:46 |
488
0

Есть одно «но». Астон Вилла готова подписать лидера Барселоны

Ферран Торрес летом может переехать в Англию

20 февраля 2025, 23:46 |
488
0
Есть одно «но». Астон Вилла готова подписать лидера Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферран Торрес

Бирмингемская «Астон Вилла» готова летом провести трансфер форварда каталонской «Барселоны» Феррана Торреса, сообщает издание El Nacional.

Как сообщается, английский клуб готов летом выплатить за переход 24-летнего Торреса около 40 миллионов евро. К этому варианту «Астон Вилла» обратится, если не удастся подписать арендованных Маркуса Рэшфорда или Марко Асенсио на постоянной основе. Каталонцев сумма в 40 миллионов за их форварда полностью устраивает.

В нынешнем сезоне в составе «Барселоны» Ферран Торрес сыграл в общей сложности во всех турнирах 26 матчей, в которых забил десять голов и сделал три результативные передачи.

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Астон Вилла Барселона Ферран Торрес трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
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