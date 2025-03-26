Барселона выбрала наследника тер Штегена. В нем видели замену Куртуа

Каталонская «Барселона» интересуется нидерландским вратарем английского «Брайтона» Бартом Вербрюггеном, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «сине-гранатовые» рассматривают 22-летнего футболиста как потенциального наследника Марк-Андре тер Штегена.

В сезоне 2024/25 Барт Вербрюгген провел 30 матчей на клубном уровне, пропустив 43 гола. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

В начале кампании сообщалось, что Бартом Вербрюггеном интересуется мадридский «Реал».