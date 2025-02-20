Не входит в планы. Ливерпуль намерен расстаться с одним из лидеров
Диогу Жота летом может покинуть английский клуб
Английский «Ливерпуль» готов летом продать своего португальского вингера Диогу Жоту, сообщает Football Insider.
Как сообщается, 28-летний Жота не входит в долгосрочные планы главного тренера «красных» Арне Слота. Поэтому «Ливерпуль» открыт к предложениям по поводу его перехода. Интерес к португальскому вингеру проявляют лондонский «Арсенал», а также клубы из чемпионата Саудовской Аравии.
В нынешнем сезоне в составе «Ливерпуля» Диогу Жота во всех турнирах в общей сложности сыграл 24 матча, в которых забил восемь голов и сделал три результативные передачи. Также вингер сыграл четыре матча без результативных действий в составе сборной Португалии в Лиге наций 2024/25.
🚨 Diogo Jota is not part of Arne Slot's long-term plans and Liverpool are ready to sell him this summer.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 20, 2025
The Portuguese forward has interest from Saudi Arabia and Arsenal.
(Source: Football Insider) pic.twitter.com/tAeDRDsrAs
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