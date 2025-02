Не входит в планы. Ливерпуль намерен расстаться с одним из лидеров

Английский «Ливерпуль» готов летом продать своего португальского вингера Диогу Жоту, сообщает Football Insider.

Как сообщается, 28-летний Жота не входит в долгосрочные планы главного тренера «красных» Арне Слота. Поэтому «Ливерпуль» открыт к предложениям по поводу его перехода. Интерес к португальскому вингеру проявляют лондонский «Арсенал», а также клубы из чемпионата Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне в составе «Ливерпуля» Диогу Жота во всех турнирах в общей сложности сыграл 24 матча, в которых забил восемь голов и сделал три результативные передачи. Также вингер сыграл четыре матча без результативных действий в составе сборной Португалии в Лиге наций 2024/25.

🚨 Diogo Jota is not part of Arne Slot's long-term plans and Liverpool are ready to sell him this summer.



The Portuguese forward has interest from Saudi Arabia and Arsenal.



