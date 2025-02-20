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  4. Не входит в планы. Ливерпуль намерен расстаться с одним из лидеров
Англия
20 февраля 2025, 23:58 |
454
0

Не входит в планы. Ливерпуль намерен расстаться с одним из лидеров

Диогу Жота летом может покинуть английский клуб

20 февраля 2025, 23:58 |
454
0
Не входит в планы. Ливерпуль намерен расстаться с одним из лидеров
Getty Images/Global Images Ukraine. Диогу Жота

Английский «Ливерпуль» готов летом продать своего португальского вингера Диогу Жоту, сообщает Football Insider.

Как сообщается, 28-летний Жота не входит в долгосрочные планы главного тренера «красных» Арне Слота. Поэтому «Ливерпуль» открыт к предложениям по поводу его перехода. Интерес к португальскому вингеру проявляют лондонский «Арсенал», а также клубы из чемпионата Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне в составе «Ливерпуля» Диогу Жота во всех турнирах в общей сложности сыграл 24 матча, в которых забил восемь голов и сделал три результативные передачи. Также вингер сыграл четыре матча без результативных действий в составе сборной Португалии в Лиге наций 2024/25.

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Ливерпуль Диогу Жота Арне Слот трансферы АПЛ
Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
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