Саудовская Аравия. Результаты игрового дня. Команда Бущана – на 6-й позиции
Гостевые победы одержали Аль-Фатех и Аль-Раед
В чемпионате Саудовской Аравии 20 февраля сыграны три матчи 21-го тура.
Гостевые победы одержали Аль-Фатех и Аль-Раед.
Аль-Шабаб, за который играет украинский голкипер Георгий Бущан, находится на 6-й позиции.
Лидеры: Аль-Иттихад (52 очка), Аль-Хиляль (48), Аль-Наср (44), Аль-Кадисия (44), Аль-Ахли (38), Аль-Шабаб (32).
21 и 22 февраля пройдут оставшиеся матчи 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Чемпионат Саудовской Аравии
21-й тур, 20 февраля
Аль-Фатех – Аль-Оруба – 1:0
Гол: Батна, 31
Аль-Рияд – Аль-Раед – 1:3
Голы: Тозе, 53 – Аль-Амри, 18, Эль-Беркауи, 31, Саюд, 85
Аль-Фейха – Аль-Халидж – 0:0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Иттихад
|20
|17
|1
|2
|50 - 19
|52
|2
|Аль-Хиляль
|20
|15
|3
|2
|60 - 20
|48
|3
|Аль-Наср Эр-Рияд
|20
|13
|5
|2
|43 - 19
|44
|4
|Аль-Кадисия
|20
|14
|2
|4
|32 - 15
|44
|5
|Аль-Ахли Джидда
|20
|12
|2
|6
|36 - 18
|38
|6
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|20
|10
|2
|8
|33 - 25
|32
|7
|Аль-Рияд
|21
|8
|5
|8
|25 - 32
|29
|8
|Аль-Халидж
|21
|8
|4
|9
|26 - 30
|28
|9
|Аль-Таавун
|20
|7
|6
|7
|20 - 18
|27
|10
|Аль-Иттифак
|20
|7
|4
|9
|25 - 30
|25
|11
|Дамак
|20
|6
|6
|8
|28 - 32
|24
|12
|Аль-Холуд
|20
|6
|4
|10
|27 - 37
|22
|13
|Аль-Фейха
|21
|4
|8
|9
|16 - 30
|20
|14
|Аль-Оруба
|21
|6
|2
|13
|17 - 40
|20
|15
|Аль-Раед
|21
|5
|2
|14
|24 - 37
|17
|16
|Аль-Ахдуд
|20
|4
|4
|12
|21 - 32
|16
|17
|Аль-Фатех
|21
|4
|4
|13
|19 - 43
|16
|18
|Аль-Вахда Мекка
|20
|3
|4
|13
|25 - 50
|13
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