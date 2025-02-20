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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Фатех
20.02.2025 17:15 – FT 1 : 0
Аль-Оруба
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Саудовская Аравия
20 февраля 2025, 21:59 | Обновлено 21 февраля 2025, 00:45
16
0

Саудовская Аравия. Результаты игрового дня. Команда Бущана – на 6-й позиции

Гостевые победы одержали Аль-Фатех и Аль-Раед

20 февраля 2025, 21:59 | Обновлено 21 февраля 2025, 00:45
16
0
Саудовская Аравия. Результаты игрового дня. Команда Бущана – на 6-й позиции
Георгий Бущан

В чемпионате Саудовской Аравии 20 февраля сыграны три матчи 21-го тура.

Гостевые победы одержали Аль-Фатех и Аль-Раед.

Аль-Шабаб, за который играет украинский голкипер Георгий Бущан, находится на 6-й позиции.

Лидеры: Аль-Иттихад (52 очка), Аль-Хиляль (48), Аль-Наср (44), Аль-Кадисия (44), Аль-Ахли (38), Аль-Шабаб (32).

21 и 22 февраля пройдут оставшиеся матчи 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Чемпионат Саудовской Аравии

21-й тур, 20 февраля

Аль-Фатех – Аль-Оруба – 1:0

Гол: Батна, 31

Аль-Рияд – Аль-Раед – 1:3

Голы: Тозе, 53 – Аль-Амри, 18, Эль-Беркауи, 31, Саюд, 85

Аль-Фейха – Аль-Халидж – 0:0

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Иттихад 20 17 1 2 50 - 19 52
2 Аль-Хиляль 20 15 3 2 60 - 20 48
3 Аль-Наср Эр-Рияд 20 13 5 2 43 - 19 44
4 Аль-Кадисия 20 14 2 4 32 - 15 44
5 Аль-Ахли Джидда 20 12 2 6 36 - 18 38
6 Аль-Шабаб Эр-Рияд 20 10 2 8 33 - 25 32
7 Аль-Рияд 21 8 5 8 25 - 32 29
8 Аль-Халидж 21 8 4 9 26 - 30 28
9 Аль-Таавун 20 7 6 7 20 - 18 27
10 Аль-Иттифак 20 7 4 9 25 - 30 25
11 Дамак 20 6 6 8 28 - 32 24
12 Аль-Холуд 20 6 4 10 27 - 37 22
13 Аль-Фейха 21 4 8 9 16 - 30 20
14 Аль-Оруба 21 6 2 13 17 - 40 20
15 Аль-Раед 21 5 2 14 24 - 37 17
16 Аль-Ахдуд 20 4 4 12 21 - 32 16
17 Аль-Фатех 21 4 4 13 19 - 43 16
18 Аль-Вахда Мекка 20 3 4 13 25 - 50 13
Полная таблица

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Шабаб Георгий Бущан Аль-Фатех Аль-Оруба Аль-Рияд Аль-Раед Аль-Фейха Аль-Халидж
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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