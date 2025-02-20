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  4. Саудовская Аравия. Аль-Иттихад с Бензема опережает Аль-Хиляль на 4 очка
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Раед
15.02.2025 17:30 – FT 0 : 2
Аль-Фейха
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Саудовская Аравия
20 февраля 2025, 17:17 | Обновлено 20 февраля 2025, 17:28
215
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Саудовская Аравия. Аль-Иттихад с Бензема опережает Аль-Хиляль на 4 очка

Аль-Шабаб, за который играет Георгий Бущан, расположился на 6-й позиции

20 февраля 2025, 17:17 | Обновлено 20 февраля 2025, 17:28
215
0
Саудовская Аравия. Аль-Иттихад с Бензема опережает Аль-Хиляль на 4 очка
Getty Images/Global Images Ukraine

В чемпионате Саудовской Аравии по футболу сыграно 20 туров.

Аль-Шабаб, за который играет украинский голкипер Георгий Бущан, находится на 6-й позиции.

Аль-Иттихад со звездным форвардом Каримом Бензема опережает Аль-Хиляль на 4 очка.

В матче 20-го тура Бензема забил гол в ворота команды Аль-Вахда (4:1), и его клуб укрепил лидерство.

Лидеры: Аль-Иттихад (52 очка), Аль-Хиляль (48), Аль-Наср (44), Аль-Кадисия (44), Аль-Ахли (38), Аль-Шабаб (32).

С 2 по 22 февраля пройдут матчи 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Чемпионат Саудовской Аравии

Последние матчи: 20-й тур, 15 февраля

15.02. 15:35. Аль-Халидж – Аль-Таавун – 0:1

Гол: Сабири, 90+5

15.02. 17:30. Аль-Раед – Аль-Фейха – 0:2

Голы: Сакала, 58 (пен), Абди, 61

15.02. 19:30. Аль-Вахда – Аль-Иттихад – 1:4

Голы: Эль-Ямик, 42 – Аль-Шанкити, 37, Бензема, 45, Бергвейн, 60, Ауар, 90+5

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Иттихад 20 17 1 2 50 - 19 52
2 Аль-Хиляль 20 15 3 2 60 - 20 48
3 Аль-Наср Эр-Рияд 20 13 5 2 43 - 19 44
4 Аль-Кадисия 20 14 2 4 32 - 15 44
5 Аль-Ахли Джидда 20 12 2 6 36 - 18 38
6 Аль-Шабаб Эр-Рияд 20 10 2 8 33 - 25 32
7 Аль-Рияд 20 8 5 7 24 - 29 29
8 Аль-Таавун 20 7 6 7 20 - 18 27
9 Аль-Халидж 20 8 3 9 26 - 30 27
10 Аль-Иттифак 20 7 4 9 25 - 30 25
11 Дамак 20 6 6 8 28 - 32 24
12 Аль-Холуд 20 6 4 10 27 - 37 22
13 Аль-Оруба 20 6 2 12 17 - 39 20
14 Аль-Фейха 20 4 7 9 16 - 30 19
15 Аль-Ахдуд 20 4 4 12 21 - 32 16
16 Аль-Раед 20 4 2 14 21 - 36 14
17 Аль-Вахда Мекка 20 3 4 13 25 - 50 13
18 Аль-Фатех 20 3 4 13 18 - 43 13
Полная таблица

15.02. 19:30. Аль-Вахда – Аль-Иттихад – 1:4

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Аль-Фейха.
58’
ГОЛ ! С пенальти забил Фэшн Сакала (Аль-Фейха).
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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Георгий Бущан Аль-Халидж Аль-Таавун Аль-Раед Аль-Фейха Аль-Вахда Мекка Аль-Иттихад Джидда Карим Бензема Аль-Хиляль Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Кадисия Аль-Ахли Джидда Аль-Шабаб
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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