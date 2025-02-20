Саудовская Аравия. Аль-Иттихад с Бензема опережает Аль-Хиляль на 4 очка
Аль-Шабаб, за который играет Георгий Бущан, расположился на 6-й позиции
В чемпионате Саудовской Аравии по футболу сыграно 20 туров.
Аль-Шабаб, за который играет украинский голкипер Георгий Бущан, находится на 6-й позиции.
Аль-Иттихад со звездным форвардом Каримом Бензема опережает Аль-Хиляль на 4 очка.
В матче 20-го тура Бензема забил гол в ворота команды Аль-Вахда (4:1), и его клуб укрепил лидерство.
Лидеры: Аль-Иттихад (52 очка), Аль-Хиляль (48), Аль-Наср (44), Аль-Кадисия (44), Аль-Ахли (38), Аль-Шабаб (32).
С 2 по 22 февраля пройдут матчи 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Чемпионат Саудовской Аравии
Последние матчи: 20-й тур, 15 февраля
15.02. 15:35. Аль-Халидж – Аль-Таавун – 0:1
Гол: Сабири, 90+5
15.02. 17:30. Аль-Раед – Аль-Фейха – 0:2
Голы: Сакала, 58 (пен), Абди, 61
15.02. 19:30. Аль-Вахда – Аль-Иттихад – 1:4
Голы: Эль-Ямик, 42 – Аль-Шанкити, 37, Бензема, 45, Бергвейн, 60, Ауар, 90+5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Иттихад
|20
|17
|1
|2
|50 - 19
|52
|2
|Аль-Хиляль
|20
|15
|3
|2
|60 - 20
|48
|3
|Аль-Наср Эр-Рияд
|20
|13
|5
|2
|43 - 19
|44
|4
|Аль-Кадисия
|20
|14
|2
|4
|32 - 15
|44
|5
|Аль-Ахли Джидда
|20
|12
|2
|6
|36 - 18
|38
|6
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|20
|10
|2
|8
|33 - 25
|32
|7
|Аль-Рияд
|20
|8
|5
|7
|24 - 29
|29
|8
|Аль-Таавун
|20
|7
|6
|7
|20 - 18
|27
|9
|Аль-Халидж
|20
|8
|3
|9
|26 - 30
|27
|10
|Аль-Иттифак
|20
|7
|4
|9
|25 - 30
|25
|11
|Дамак
|20
|6
|6
|8
|28 - 32
|24
|12
|Аль-Холуд
|20
|6
|4
|10
|27 - 37
|22
|13
|Аль-Оруба
|20
|6
|2
|12
|17 - 39
|20
|14
|Аль-Фейха
|20
|4
|7
|9
|16 - 30
|19
|15
|Аль-Ахдуд
|20
|4
|4
|12
|21 - 32
|16
|16
|Аль-Раед
|20
|4
|2
|14
|21 - 36
|14
|17
|Аль-Вахда Мекка
|20
|3
|4
|13
|25 - 50
|13
|18
|Аль-Фатех
|20
|3
|4
|13
|18 - 43
|13
15.02. 19:30. Аль-Вахда – Аль-Иттихад – 1:4
События матча
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