Турнирная таблица. Саудовская Аравия: Аль-Хиляль потерял важные очки

Вечером 14 февраля состоялись три матча 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Хиляль потерял важные очки в борьбе за чемпионство, сыграв вничью с командой Аль-Рияд (1:1).

Лидеры: Аль-Иттихад (49 очков), Аль-Хиляль (48), Аль-Наср (44), Аль-Кадисия (44), Аль-Ахли (38), Аль-Шабаб (32).

15 февраля пройдут остальные матчи 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Чемпионат Саудовской Аравии

20-й тур, 13 февраля

Аль-Оруба – Аль-Холуд – 2:0

Голы: Аль-Сомах, 63, Абу-Таха, 87

Аль-Иттифак – Аль-Фатех – 1:2

Голы: Витинью, 45+5 – Батна, 31 (пен), Бендебка, 45+9

Аль-Хиляль – Аль-Рияд – 1:1

Голы: Салим Аль-Давсари, 60 – Конате, 45+1

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