Турнирная таблица. Саудовская Аравия: Аль-Хиляль потерял важные очки
Вечером 14 февраля состоялись матчи 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии
Вечером 14 февраля состоялись три матча 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Аль-Хиляль потерял важные очки в борьбе за чемпионство, сыграв вничью с командой Аль-Рияд (1:1).
Лидеры: Аль-Иттихад (49 очков), Аль-Хиляль (48), Аль-Наср (44), Аль-Кадисия (44), Аль-Ахли (38), Аль-Шабаб (32).
15 февраля пройдут остальные матчи 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Чемпионат Саудовской Аравии
20-й тур, 13 февраля
Аль-Оруба – Аль-Холуд – 2:0
Голы: Аль-Сомах, 63, Абу-Таха, 87
Аль-Иттифак – Аль-Фатех – 1:2
Голы: Витинью, 45+5 – Батна, 31 (пен), Бендебка, 45+9
Аль-Хиляль – Аль-Рияд – 1:1
Голы: Салим Аль-Давсари, 60 – Конате, 45+1
📊 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Иттихад
|19
|16
|1
|2
|46 - 18
|49
|2
|Аль-Хиляль
|20
|15
|3
|2
|60 - 20
|48
|3
|Аль-Наср Эр-Рияд
|20
|13
|5
|2
|43 - 19
|44
|4
|Аль-Кадисия
|20
|14
|2
|4
|32 - 15
|44
|5
|Аль-Ахли Джидда
|20
|12
|2
|6
|36 - 18
|38
|6
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|20
|10
|2
|8
|33 - 25
|32
|7
|Аль-Рияд
|20
|8
|5
|7
|24 - 29
|29
|8
|Аль-Халидж
|19
|8
|3
|8
|26 - 29
|27
|9
|Аль-Иттифак
|20
|7
|4
|9
|25 - 30
|25
|10
|Аль-Таавун
|19
|6
|6
|7
|19 - 18
|24
|11
|Дамак
|20
|6
|6
|8
|28 - 32
|24
|12
|Аль-Холуд
|20
|6
|4
|10
|27 - 37
|22
|13
|Аль-Оруба
|20
|6
|2
|12
|17 - 39
|20
|14
|Аль-Ахдуд
|20
|4
|4
|12
|21 - 32
|16
|15
|Аль-Фейха
|19
|3
|7
|9
|14 - 30
|16
|16
|Аль-Раед
|19
|4
|2
|13
|21 - 34
|14
|17
|Аль-Вахда Мекка
|19
|3
|4
|12
|24 - 46
|13
|18
|Аль-Фатех
|20
|3
|4
|13
|18 - 43
|13
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