Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Турнирная таблица. Саудовская Аравия: Аль-Хиляль потерял важные очки
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Оруба
14.02.2025 16:10 – FT 2 : 0
Аль-Холуд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
15 февраля 2025, 16:23 | Обновлено 15 февраля 2025, 16:26
294
0

Турнирная таблица. Саудовская Аравия: Аль-Хиляль потерял важные очки

Вечером 14 февраля состоялись матчи 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии

15 февраля 2025, 16:23 | Обновлено 15 февраля 2025, 16:26
294
0
Турнирная таблица. Саудовская Аравия: Аль-Хиляль потерял важные очки
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Милинкович-Савич

Вечером 14 февраля состоялись три матча 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Хиляль потерял важные очки в борьбе за чемпионство, сыграв вничью с командой Аль-Рияд (1:1).

Лидеры: Аль-Иттихад (49 очков), Аль-Хиляль (48), Аль-Наср (44), Аль-Кадисия (44), Аль-Ахли (38), Аль-Шабаб (32).

15 февраля пройдут остальные матчи 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Чемпионат Саудовской Аравии

20-й тур, 13 февраля

Аль-Оруба – Аль-Холуд – 2:0

Голы: Аль-Сомах, 63, Абу-Таха, 87

Аль-Иттифак – Аль-Фатех – 1:2

Голы: Витинью, 45+5 – Батна, 31 (пен), Бендебка, 45+9

Аль-Хиляль – Аль-Рияд – 1:1

Голы: Салим Аль-Давсари, 60 – Конате, 45+1

📊 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Иттихад 19 16 1 2 46 - 18 49
2 Аль-Хиляль 20 15 3 2 60 - 20 48
3 Аль-Наср Эр-Рияд 20 13 5 2 43 - 19 44
4 Аль-Кадисия 20 14 2 4 32 - 15 44
5 Аль-Ахли Джидда 20 12 2 6 36 - 18 38
6 Аль-Шабаб Эр-Рияд 20 10 2 8 33 - 25 32
7 Аль-Рияд 20 8 5 7 24 - 29 29
8 Аль-Халидж 19 8 3 8 26 - 29 27
9 Аль-Иттифак 20 7 4 9 25 - 30 25
10 Аль-Таавун 19 6 6 7 19 - 18 24
11 Дамак 20 6 6 8 28 - 32 24
12 Аль-Холуд 20 6 4 10 27 - 37 22
13 Аль-Оруба 20 6 2 12 17 - 39 20
14 Аль-Ахдуд 20 4 4 12 21 - 32 16
15 Аль-Фейха 19 3 7 9 14 - 30 16
16 Аль-Раед 19 4 2 13 21 - 34 14
17 Аль-Вахда Мекка 19 3 4 12 24 - 46 13
18 Аль-Фатех 20 3 4 13 18 - 43 13
Полная таблица

По теме:
Винисиус хочет получать в Реале больше, чем Мбаппе. Что решил Реал?
«Нас используют». Клубы Саудовской Аравии возмущены действиями звезды АПЛ
«Нелепо». Терим объяснил поражение Аль-Шабаба, где Бущан пропустил трижды
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Сергей Милинкович-Савич Аль-Оруба Аль-Холуд Аль-Иттифак Аль-Фатех Аль-Хиляль Аль-Рияд Салим Аль-Давсари Витиньо (ЦСКА)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Сборы Динамо подходят к финишу. Тест на скорость: кто самый быстрый?
Футбол | 15 февраля 2025, 15:54 0
ВИДЕО. Сборы Динамо подходят к финишу. Тест на скорость: кто самый быстрый?
ВИДЕО. Сборы Динамо подходят к финишу. Тест на скорость: кто самый быстрый?

Защитник Денис Попов показал наилучшие показатели стартовой скорости

ВИДЕО. Кейшон Дэвис нокаутировал Дениса Беринчика в 4-м раунде
Бокс | 15 февраля 2025, 06:51 3
ВИДЕО. Кейшон Дэвис нокаутировал Дениса Беринчика в 4-м раунде
ВИДЕО. Кейшон Дэвис нокаутировал Дениса Беринчика в 4-м раунде

Украинец проиграл претенденту из США и потерял пояс WBO в легком весе

Экс-голкипер Динамо: «Помню, что Хачериди избивали в душевой»
Футбол | 15.02.2025, 10:16
Экс-голкипер Динамо: «Помню, что Хачериди избивали в душевой»
Экс-голкипер Динамо: «Помню, что Хачериди избивали в душевой»
Вот это квалифер. Костюк получила первую соперницу на большом турнире в ОАЭ
Теннис | 15.02.2025, 14:14
Вот это квалифер. Костюк получила первую соперницу на большом турнире в ОАЭ
Вот это квалифер. Костюк получила первую соперницу на большом турнире в ОАЭ
Чистая стрельба. Джима с нулем оказалась в топ-20 спринта на ЧМ-2025
Биатлон | 14.02.2025, 17:04
Чистая стрельба. Джима с нулем оказалась в топ-20 спринта на ЧМ-2025
Чистая стрельба. Джима с нулем оказалась в топ-20 спринта на ЧМ-2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Костюк не сумела выйти в полуфинал турнира в Дохе, уступив в матче-триллере
Костюк не сумела выйти в полуфинал турнира в Дохе, уступив в матче-триллере
13.02.2025, 22:35 52
Теннис
«Я в этом не уверен». Тренер Борнмута рассказал о работе с Забарным
«Я в этом не уверен». Тренер Борнмута рассказал о работе с Забарным
13.02.2025, 19:54 4
Футбол
ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
14.02.2025, 08:10
Футбол
Нокаут в 4-м раунде. Беринчик уступил Кейшону и потерял пояс чемпиона WBO
Нокаут в 4-м раунде. Беринчик уступил Кейшону и потерял пояс чемпиона WBO
15.02.2025, 06:36 71
Бокс
Челси принял решение по Мудрику. Клуб потратит 80 миллионов евро
Челси принял решение по Мудрику. Клуб потратит 80 миллионов евро
13.02.2025, 20:28 4
Футбол
Источник: Шовковський против перехода вингера Динамо в другой клуб УПЛ
Источник: Шовковський против перехода вингера Динамо в другой клуб УПЛ
14.02.2025, 11:11
Футбол
Клаудио РАНЬЕРИ: «После матча я запретил команде благодарить арбитра»
Клаудио РАНЬЕРИ: «После матча я запретил команде благодарить арбитра»
14.02.2025, 03:01
Футбол
Остапенко обратилась к фанатам после победы над их любимицей в Катаре
Остапенко обратилась к фанатам после победы над их любимицей в Катаре
13.02.2025, 22:16 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем